Quảng Ngãi: Hàng chục hộ dân sống thấp thỏm bên những vết nứt sâu dưới chân đồi

Thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở

Khu vực sụt lún, nứt gãy nằm dưới chân đồi, ngay phía dưới nơi 28 hộ dân thôn Ba Khen đang sinh sống. Tình trạng này xuất hiện khoảng 2-3 năm trước, đến nay vết nứt đã kéo dài hơn 200m, có vị trí sâu 2-3m. Đáng lo ngại, sau mỗi đợt mưa lớn, các vết nứt tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt đất đá.

Nhà anh A Gội (35 tuổi, thôn Ba Khen) chỉ cách khu vực sụt lún khoảng 3-5m. Những ngày nắng ráo, gia đình vẫn lên nương rẫy lao động, nhưng mỗi khi trời đổ mưa lớn, nỗi lo sạt lở lại thường trực.

Hàng chục hộ dân ở xã Măng Ri phải sống thấp thỏm bên những vết nứt sâu dưới chân đồi. Ảnh T.H

“Tôi chỉ sợ sạt lở bất ngờ, không kịp chạy. Nhất là ban đêm, nếu mưa lớn khiến đất tiếp tục sạt trượt xuống khe suối thì gia đình rất khó xoay xở. Chúng tôi mong sớm được di dời đến nơi ở an toàn để mỗi khi mưa bão đến, cả nhà có thể yên tâm ngủ ngon”, anh A Gội chia sẻ.

Không chỉ gia đình anh Gội, nhiều hộ dân trong thôn cũng đang sống trong tâm trạng thấp thỏm. Theo ông A Nguyệt, Bí thư Chi bộ thôn Ba Khen, nền đất dưới chân đồi chủ yếu là bùn lầy, mềm nhão, dễ xảy ra sụt trượt khi ngấm nước.

Lo ngại nguy cơ sạt lở, từ đầu tháng 7, có 8 hộ dân trong thôn đã chủ động dựng lều tạm trên khu vực núi cao, cách vị trí sạt lở khoảng 300m để tránh trú mỗi khi mưa lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, bởi cuộc sống trong những căn lều tạm bợ không thể bảo đảm điều kiện sinh hoạt lâu dài.

Vết nứt kéo dài hơn 200m dưới chân đồi tại thôn Ba Khen đang ngày càng mở rộng sau những đợt mưa lớn. Ảnh T.H

“Nguy cơ sạt lở tại khu vực này luôn hiện hữu. Người dân rất lo lắng, nhất là khi mưa lớn kéo dài. Bà con mong muốn sớm được bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài để yên tâm sinh sống”, ông A Nguyệt cho biết.

Lập phương án sơ tán, kiến nghị xây dựng khu tái định cư

Trước nguy cơ mất an toàn, UBND xã Măng Ri đã tổ chức kiểm tra toàn bộ khu vực, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng vị trí nguy hiểm và tuyên truyền người dân không đến gần những khu vực có nguy cơ sụt trượt.

Địa phương cũng xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời xác định tuyến đường di tản, điểm tập kết và lập danh sách các hộ dân cần sơ tán. Khi có mưa lớn, cán bộ xã sẽ phối hợp với thôn túc trực tại khu vực để theo dõi diễn biến. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, địa phương sẽ tổ chức di dời người dân ngay đến nơi an toàn.

Hiện có 28 hộ dân thôn Ba Khen đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún cao. Ảnh UBND xã

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết trong điều kiện thời tiết bình thường, tình trạng sụt lún chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân. Tuy nhiên, địa phương đặc biệt lo ngại khi mưa lớn kéo dài, nước ngấm sâu vào đất có thể khiến tình trạng sụt trượt tiếp diễn.

“Trước mắt, khi xảy ra mưa lớn và nhận thấy nguy cơ mất an toàn, địa phương sẽ tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, bố trí các hộ ở nhờ nhà người dân tại khu vực lân cận”, ông Quang thông tin.

Về lâu dài, trước nguy cơ sạt lở và nguyện vọng chính đáng của người dân, tháng 9 vừa qua, UBND xã Măng Ri đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện điều kiện địa chất tại khu vực đồi núi thôn Ba Khen. Đồng thời, đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ quỹ đất và bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu tái định cư, tạo điều kiện di dời 28 hộ dân đến nơi ở mới an toàn.

Chính quyền địa phương đang lập phương án sơ tán, kiến nghị xây dựng khu tái định cư cho người dân thôn Ba Khen. Ảnh UBND xã

Theo Chủ tịch UBND xã Măng Ri, việc xây dựng khu tái định cư không chỉ giúp người dân thoát khỏi nỗi lo sạt lở mà còn góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trong khi chờ phương án di dời lâu dài, nỗi lo sạt lở vẫn đè nặng lên cuộc sống của người dân thôn Ba Khen, nhất là mỗi khi mùa mưa đến. Việc sớm đánh giá địa chất, có giải pháp xử lý và bố trí khu tái định cư vì thế đang trở thành mong mỏi cấp thiết của 28 hộ dân nơi đây.

Trước đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến núi Đăk Rế (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện thêm nhiều vết nứt, có dấu hiệu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Đáng chú ý, trước đó, vào năm 2025, khu vực này cũng từng xuất hiện các vết nứt. Hiện nay, địa hình có dấu hiệu sụt lún, nguy cơ sạt lở ngày càng đáng lo ngại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng Công an, quân sự và cán bộ địa phương di dời 115 hộ với gần 400 người dân sinh sống sát chân núi đưa đến tránh trú tại hội trường UBND xã Ngọc Linh và nhà rông thôn Mường Hoong.

Trước tình hình trên, UBND xã Ngọc Linh đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát địa chất tại khu vực núi Đăk Rế, đánh giá mức độ nguy hiểm và đề xuất phương án xử lý, di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.