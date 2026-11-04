Quảng Ngãi: Hai hiệu trưởng tự ý cưa hạ hàng loạt cây xanh ở trường, làm củi

Ngày 4/11, UBND xã Đăk Sao cho biết, địa phương đang thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại hai trường học trên địa bàn liên quan đến việc tự ý cưa hạ cây xanh trong khuôn viên.

Trước đó, UBND xã Đăk Sao nhận được phản ánh về việc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao và Trường Mầm non xã Đăk Sao tự ý cưa hạ cây xanh khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Tại 2 điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao có 17 cây xanh bị cưa hạ. Ảnh H.T

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định tại hai điểm Trường THCS và Tiểu học thôn Đăk Riếp (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao) có tổng cộng 17 cây xanh bị cưa hạ. Nhiều cây bị cắt toàn bộ thân, cưa sát gốc, thậm chí bị đào bật gốc.

Tại Trường Mầm non xã Đăk Sao, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận 2 cây xanh bị cưa hạ. Đáng chú ý, thời điểm kiểm tra, phần lớn thân, cành và gỗ của các cây đã được vận chuyển khỏi hiện trường.

Giải trình với đoàn kiểm tra, lãnh đạo Trường Mầm non xã Đăk Sao cho biết, việc cưa hạ 2 cây xuất phát từ tình trạng một số cành, nhánh bị sâu đục thân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên trong mùa mưa bão.

Việc cưa hạ cây xanh trên không thực hiện các thủ tục thu hồi, thanh lý tài sản công theo quy định. Ảnh H.T

Trong khi đó, ông Phạm Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Đăk Sao, cũng cho rằng việc cưa hạ cây nhằm đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường. Trước khi thực hiện, ông Việt chỉ trao đổi miệng với hiệu phó để thống nhất phương án, sau đó cho người dân lấy thân gỗ và cành cây về làm củi.

Theo ông Dương Thành Long, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, việc hai trường tự ý cưa hạ cây xanh khi chưa đưa ra bàn bạc, thống nhất trong tập thể là vi phạm quy chế dân chủ và quy chế làm việc. Quá trình triển khai chỉ dừng lại ở trao đổi miệng giữa ban giám hiệu, không có văn bản chính thức.

Đáng chú ý, các trường tự tổ chức cưa hạ cây mà chưa xin phép chính quyền địa phương. Sau khi cưa hạ, việc thu hồi, thanh lý và xử lý số gỗ, củi là tài sản công cũng chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Chính quyền địa phương đang yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan để xem xét trách nhiệm đối với việc cưa hạ cây xanh. Ảnh H.T

"Địa phương đang yêu cầu hai nhà trường kiểm điểm tập thể và cá nhân liên quan. Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể, xã sẽ xem xét hình thức kỷ luật đảm bảo khách quan, đúng quy định", ông Long thông tin.

Vụ việc đặt ra yêu cầu siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong quản lý tài sản công, tránh tình trạng tự ý xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.