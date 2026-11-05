Quảng Ngãi gỡ điểm nghẽn, thúc tiến độ hai dự án đô thị, công viên gần 1.200 tỷ đồng

Kiểm tra dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao và dự án Công viên cây xanh Thạch Bích.

Dự án Công viên cây xanh Thạch Bích được triển khai từ năm 2025, có tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, quy mô 8,1ha. Công trình gồm tuyến đường Phan Bội Châu nối dài và khu công viên với nhiều hạng mục chức năng như quảng trường nước, khu tổ chức sự kiện ngoài trời, vườn hoa, khu vui chơi thiếu nhi, khu tập luyện thể dục thể thao, không gian mở và các công trình phụ trợ. Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2028. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng đợt 1 với diện tích gần 1,2ha, gồm những thửa đất mà các hộ dân thống nhất bàn giao. Trên diện tích này, nhà thầu đang triển khai các công việc chuẩn bị thi công, tập kết máy móc, thiết bị, vật tư và bố trí các hạng mục phục vụ công trường; một số vị trí đã được bóc phong hóa. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc di dời mồ mả.

Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, Công viên cây xanh Thạch Bích và cả khu Nam Hai Bà Trưng có mối liên hệ trong tổng thể phát triển đô thị. Tuy nhiên, đây đều là những dự án tồn tại vướng mắc kéo dài, trải qua nhiều thời kỳ và nhiều dự án khác nhau.

Ban Quản lý dự án đang phối hợp với chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát toàn bộ các nội dung còn vướng mắc, tập trung xử lý những công việc có thể triển khai ngay. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần chủ trương của cấp có thẩm quyền, đơn vị sẽ báo cáo, đề xuất để sớm có hướng giải quyết. Riêng Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, sau khi tiếp nhận, đơn vị đã cơ bản hoàn thành hạ tầng; phần còn lại chủ yếu tập trung ở một số hộ dân phía Bắc, đang được phối hợp vận động, kiểm kê, kiểm đếm và giải quyết các thủ tục liên quan.

Khu vực dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao.

Ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nhất là Trung tâm Phát triển quỹ đất, tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, khẩn trương lựa chọn nhà thầu triển khai các hạng mục hạ tầng còn lại của khu tái định cư theo đúng quy định, không làm thay đổi quy mô, mục tiêu ban đầu của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, bảo đảm quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên cây xanh Thạch Bích. Hiện khu tái định cư này đã bảo đảm trên 190 lô đất phục vụ tái định cư cho dự án Công viên Thạch Bích. Những hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, nhận đất tái định cư cần sớm được giao đất để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Cùng với việc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng, các đơn vị liên quan cần tập trung khắc phục những hư hỏng, tồn tại kéo dài đối với hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân khi đến xây dựng nhà và sinh sống tại khu tái định cư. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn lại về giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.