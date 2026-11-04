Quảng Ngãi: Giông lốc làm tốc mái nhà dân, trường học, trụ điện ngã đổ

Tối 4/11, chính quyền xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang tập trung khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra vào chiều cùng ngày để ổn định đời sống người dân và việc dạy học.

Nhiều trụ điện, cây cối bị ngã đổ sau trận giông lốc xảy ra vào chiều 4/11.

Trước đó, chiều 4/11, tại thôn Đăk Lôi xảy ra trận giông lốc. Vụ việc diễn ra trong vài phút nhưng làm tốc mái nhiều nhà dân và điểm trường tiểu học Ngọk Réo tại thôn Đăk Lôi. Giông lốc cũng làm ngã nhiều trụ điện và làm sập nhà rông của thôn.

Ngay sau sự cố xảy ra, chính quyền xã đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục, thu dọn cây cối ngã đổ, mái tôn bị lốc cuốn; hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Ngọk Réo, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã có 3 nhà rông bị sập do giông lốc.

Giông lốc làm tốc mái trường tiểu học Ngọk Réo điểm trường thôn Đăk Lôi 3 và sập mái nhà rông.

Chính quyền xã Ngọk Réo khuyến cáo trong thời gian tới tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ giông lốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi có giông lốc, người dân hạn chế đứng ở những nơi có cây cao để phòng ngã đổ đè trúng, đồng thời tìm nơi ẩn nấp an toàn.