Quảng Ngãi giành HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sáng 16/11, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, võ sĩ Đinh Trường Giang đã xuất sắc giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 65kg nam môn Vovinam.

Võ sĩ Đinh Trường Giang xuất sắc giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 65kg nam môn Vovinam. Ảnh: Vĩnh Hy.

Trong trận chung kết, Đinh Trường Giang thể hiện bản lĩnh, nền tảng thể lực tốt cùng chiến thuật thi đấu hợp lý. Với lối đánh chủ động, khả năng tấn công hiệu quả và phòng thủ chắc chắn, võ sĩ Quảng Ngãi đã vượt qua đối thủ để bước lên bục cao nhất.

Đây là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Quảng Ngãi tại Đại hội năm nay, đồng thời tạo động lực tinh thần cho các vận động viên tiếp tục tranh tài ở những ngày thi đấu tiếp theo.

Trước đó, đoàn thể thao tỉnh cũng đã giành được những thành tích đáng chú ý ở các môn võ thuật. Tấm HCB đầu tiên thuộc về bộ tứ Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Như Quỳnh và Trần Thị Thảo Nhân ở nội dung Kata đồng đội nữ môn Karate.

Vận động viên Lương Bá Tá tiếp tục mang về HCB ở hạng cân 75kg môn Kickboxing.

Đội tuyển Vovinam tỉnh Quảng Ngãi Quảng tại Đại hội năm nay. Ảnh: Vĩnh Hy.

Bên cạnh đó, các vận động viên Quảng Ngãi còn giành thêm những tấm HCĐ ở các môn Muay và Kickboxing.

Chiến thắng của Đinh Trường Giang không chỉ là dấu mốc đáng nhớ đối với cá nhân võ sĩ mà còn góp phần khích lệ tinh thần toàn đoàn.

Đoàn Thể thao Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm huy chương, hướng đến mục tiêu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.