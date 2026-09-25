Quảng Ngãi giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu đá triển khai dự án

Mỏ đá An Hội tại xã Nghĩa Giang. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, năm 2026, điều chỉnh nâng công suất khai thác khoáng sản mỏ đá An Hội (xã Nghĩa Giang) từ 250.000m3 đá nguyên khối/năm lên 375.000m3 đá nguyên khối/năm để phục vụ thi công 21 công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Long (chủ mỏ đá An Hội) ưu tiên cao nhất việc cung cấp khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là các công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, của tỉnh.

Việc khai thác, cung cấp khoáng sản phải bảo đảm đúng mục đích, nhu cầu và đối tượng sử dụng theo quy định. Đối với sản lượng khai thác tăng thêm, chỉ được cung cấp cho 21 công trình, dự án đã quy định cụ thể và theo nhu cầu thực tế của từng công trình, dự án; không được tự ý cung cấp cho đối tượng, mục đích khác.

Đối với sản lượng khai thác tăng thêm tại mỏ đá An Hội chỉ được cung cấp cho 21 công trình, dự án đã quy định cụ thể. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Thực hiện đúng dự án điều chỉnh nâng công suất, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu khối lượng khoáng sản đã khai thác, khối lượng còn lại và sản lượng khai thác thực tế; thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, kiểm kê, báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

Thực hiện bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt lở, bụi, tiếng ồn, thoát nước và các tác động bất lợi đến khu vực chung quanh trong quá trình khai thác.

Phối hợp Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Giang trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản. Có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện các biện pháp hạn chế bụi, bùn đất rơi vãi trong quá trình vận chuyển khoáng sản; không để hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản gây hư hỏng công trình giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong khu vực.