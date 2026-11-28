Nước lũ gây chia cắt tỉnh lộ 624 đoạn qua xã Thiện Tín. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Từ tối 27 đến ngày 28/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến mực nước sông Trà Câu và các nhánh sông dâng nhanh, gây ngập lụt, chia cắt tại nhiều khu dân cư và tuyến giao thông; các địa phương đang khẩn trương di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại phường Trà Câu, mưa to kéo dài làm mực nước sông Trà Câu dâng cao, đạt mức trên báo động 3 khoảng 0,5 m và chưa có dấu hiệu rút. Nước lũ tràn qua tuyến kè dọc sông Trà Câu dài khoảng 2 km tại tổ dân phố Thủy Triều, chảy vào nhà dân gây ngập sâu. Toàn phường có khoảng 400 hộ dân thuộc tổ dân phố Đông Quang, nhiều nhà ngập trên 1 m. Các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, y tế, giao thông chưa thể thống kê do nước lớn; giáo dục, nước sinh hoạt, kè chống sạt lở và sạt lở núi chưa ghi nhận thiệt hại.

Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trà Câu, cho biết chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời các hộ dân ở khu vực ngập sâu, có nguy cơ cô lập đến nơi an toàn, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân kê cao tài sản, cấp phát mỳ tôm, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ ngập sâu; đồng thời tăng cường theo dõi đoạn kè tràn nước tại tổ dân phố Thủy Triều, cảnh báo người dân không đi lại qua khu vực nguy hiểm, phát tin cảnh báo trên đài truyền thanh và duy trì trực ban 24/24 giờ.

Tại phường Đức Phổ, mưa rất to cùng nước sông Trà Câu và các nhánh sông lên nhanh gây ngập sâu tại nhiều khu vực. Địa phương ghi nhận 30 hộ dân tại tổ dân phố Phố Minh bị ngập từ 25-40 cm, đã di dời 4 hộ đến ở xen ghép tại các nhà kiên cố trong khu dân cư và chưa có thiệt hại về nhà ở. Có 6 tuyến đường bị ngập khoảng 0,5 m.

Ông Huỳnh Quang Dũng, người dân tổ dân phố Phố Minh, phường Đức Phổ cho biết, nước dâng bất ngờ nên gia đình không kịp di dời lúa dẫn đến bị ướt, chỉ kịp kê đồ điện tử lên cao. Theo ông, năm nay nước dâng cao khác thường dù lượng mưa chưa nhiều.

"Chính quyền phường Đức Phổ đã huy động lực lượng đắp đê bờ kè sông Trà Câu, hỗ trợ kê cao tài sản của người dân và cắm biển cấm qua lại tại các tuyến đường ngập sâu; tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn," ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ, cho hay.

Theo báo cáo nhanh số 01 của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) về công tác chỉ đạo ứng phó mưa lớn từ ngày 27-28/11/2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ đã làm ngập 15 khu dân cư ở nhiều xã, phường. Toàn tỉnh có 1.691 nhà dân bị ngập. Đến sáng 28/11, các địa phương đã di dời 83 hộ ở vùng ngập lụt; đồng thời chủ động di dời 12 hộ với 53 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ sạt lở đất tại thôn Nước Lăng, xã Ba Xa đến nơi an toàn.

Về cơ sở vật chất và hạ tầng, bước đầu ghi nhận trường mầm non và hội trường trường tiểu học-trung học cơ sở ở xã Ba Vinh bị tốc mái tôn; khu bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đặng Thùy Trâm (xã Đặng Thùy Trâm) bị thấm dột. Sạt lở, ngập chia cắt xảy ra tại nhiều tuyến đường và khu vực như đường lên Bùi Hui, đường thôn Ba Chùa đi Ba Cung, đèo Lâm (xã Ba Tơ); đường ĐX47 và bờ suối Nước Nia đe dọa 12 hộ với 59 nhân khẩu (xã Sơn Hà)...

Đối với công tác vận hành hồ chứa, 127 hồ thủy lợi ở phía Đông tỉnh đạt dung tích trung bình khoảng 88% và 84 hồ ở phía Tây đạt trung bình khoảng 94,69%.

Qua kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ tại một số địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết tỉnh đã chủ động chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án ứng phó từ trước đợt mưa lũ và điều tiết hồ chứa sớm, nhất là hồ Nước Trong và hồ thủy điện Đăkđrinh, nhằm giảm dung tích, đón lũ và cắt giảm lũ cho vùng hạ lưu.

Ông Đỗ Tâm Hiển nhận định trong sáng 28/11, diễn biến mưa lũ trên địa bàn rất phức tạp, nhất là tại lưu vực sông Trà Câu và sông Vệ, với khoảng 20 khu vực ngập úng, lũ chia cắt tại 6 địa phương. Tỉnh đang khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu và chia cắt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển cũng lưu ý thời tiết còn diễn biến phức tạp, đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng tránh; trường hợp người dân ở khu vực nguy hiểm không chủ động di dời, chính quyền địa phương cần áp dụng các quy định của pháp luật để đưa người dân đến nơi an toàn, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người do mưa lũ.

Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, mực nước các sông có khả năng tiếp tục dâng cao, mở rộng phạm vi và kéo dài thời gian ngập tại các khu dân cư.

Nước sông Trà Câu tràn vào nhà dân tại phường Đức Phổ. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực tại phía Đông tỉnh Gia Lai xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, nước tràn vào nhà dân, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tại một số địa bàn, nước lũ dâng nhanh, người dân phải khẩn trương di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Tại khu vực phường Quy Nhơn Nam, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông. Trên Quốc lộ 1D, các đoạn qua khu vực cây xăng số 28, chung cư Lammer và một số vị trí lân cận bị ngập, khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Tại khu vực ao cá Bác Hồ, đường Tây Sơn, nước tràn vào một số nhà dân.

Đáng chú ý, đường Nguyễn Tất Thành, đoạn trước cổng siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, bị ngập nặng, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều trở ngại. Một số tuyến đường nội thị khác như Thành Thái, Diên Hồng, Điện Biên Phủ cũng xảy ra ngập cục bộ, có nơi ngập sâu, gây ùn tắc và chia cắt giao thông.

Tại khu vực phía Bắc tỉnh, tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp. Các điểm ngập được ghi nhận gồm tràn Phú Nông, tràn Hy Tường (Tổ dân phố Hoài Sơn Đông); tràn Quy Thuận (Tổ dân phố Hoài Châu Bắc); bờ tràn đường Lê Thánh Tông (Tổ dân phố Công Thạnh) và bờ tràn Tổ dân phố Liễu An. Đặc biệt, khu vực đoạn cao tốc đi qua Tổ dân phố Hoài Sơn ghi nhận tình trạng sạt lở bờ suối.

Tại Tổ dân phố Hoài Sơn Nam, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều nhà dân ở khu vực xóm 5 bị ngập. Trước tình hình này, người dân khẩn trương di chuyển tài sản, đưa gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo. Các hộ dân cũng chủ động hỗ trợ những gia đình có người già, trẻ nhỏ vận chuyển đồ đạc, vật nuôi và sơ tán đến vị trí an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Theo thông tin quan trắc, hiện lũ trên sông An Lão đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Lúc 7 giờ ngày 28/11, mực nước tại Trạm An Hòa đạt 23,42 m, cao hơn báo động 2 là 0,42 m. Trong khi đó, mực nước tại Trạm Bình Nghi là 13,36 m, thấp hơn báo động 1 là 2,14 m; tại Trạm Thanh Hòa là 5,37 m, thấp hơn báo động 1 là 0,63 m.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ 8 giờ ngày 27/11 đến 8 giờ ngày 28/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, một số nơi vượt 150 mm; trong đó, An Hưng ghi nhận 233,8 mm, An Hòa 152,2 mm và An Quang 151,3 mm.

Dự báo từ sáng 28/11 đến sáng 30/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực giữa tỉnh có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Đáng lưu ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ sáng 30/11 đến sáng 1/12, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc nhiều xã, phường như An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Quy Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp và Bình An.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để tổ chức cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện nhỏ xung yếu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.