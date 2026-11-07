Quảng Ngãi ghi nhận vụ ngộ độc bánh mì thứ 3 trong năm, 17 người nhập viện

Bánh mì là món ăn đường phố phổ biến. Ảnh minh họa

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), từ ngày 3 đến 5-11, trên địa bàn xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận 17 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại 3 điểm kinh doanh.

Đáng chú ý, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan đến bánh mì thứ 3 xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 10-2026, vụ ngộ độc tại điểm bán bánh mì Bà Được khiến 175 người mắc. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân do nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì xảy ra thời gian qua. Ảnh minh họa

Trước vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, thông báo để người dân trong khu vực biết, những trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại các cơ sở liên quan cần đến trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục cũng đề nghị địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được xử lý nghiêm, đồng thời công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Sở Y tế cần rà soát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là các điểm bán bánh mì, xe đẩy bán bánh mì; hướng dẫn các cơ sở kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm.