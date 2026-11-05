Quảng Ngãi ghi nhận nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở 2 xã

Bánh mì là thức ăn đường phố phổ biến, đòi hỏi các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh minh hoạ

Sáng 5.11, lãnh đạo UBND xã Đông Sơn thông tin, theo báo cáo nhanh của Trạm Y tế xã, ngày 3.11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Cô Thu ở thôn Định Tân và Cô Hà ở thôn Châu Thuận Biển.

Qua điều tra, xác minh, đến 16 giờ ngày 4.11, địa phương ghi nhận 5 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 4 bệnh nhân đang điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, 1 trường hợp theo dõi tại nhà. Các bệnh nhân có biểu hiện nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, sốt.

Qua kiểm tra, cơ sở bánh mì Cô Thu do bà Dương Thị Thu làm chủ chưa có hồ sơ pháp lý, khu vực kinh doanh gần nguồn ô nhiễm môi trường, xe bánh mì chưa bảo đảm vệ sinh, việc bảo quản thực phẩm chưa tốt và không thực hiện lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

Đối với cơ sở bánh mì Cô Hà do bà Dương Thị Hà làm chủ, cơ sở chưa có hồ sơ pháp lý. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã thu dọn, nghỉ bán nên đoàn không lấy được mẫu thực phẩm.

Qua xác minh nguồn nguyên liệu, hai cơ sở khai sử dụng nước chan, bơ từ cơ sở bánh mì ở Tịnh Khê; các nguyên liệu khác mua tại chợ và tự chế biến.

Ngày 4.11, đoàn kiểm tra lấy 5 mẫu thực phẩm tại xe bánh mì Cô Thu, gồm chà bông, bơ, nước sốt, nước chan và chả heo, bàn giao cho Chi cục An toàn thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm nghiệm.

UBND xã Đông Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sức khỏe bệnh nhân, điều tra, xác minh vụ việc; đồng thời rà soát các cơ sở kinh doanh bánh mì, xe bánh mì lưu động và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê cho biết, cùng thời điểm, địa phương cũng ghi nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Trước đó, tại phường Cẩm Thành, vụ ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì Bà Được đã khiến 175 người bị ảnh hưởng.