Quảng Ngãi ghi nhận 12 trường hợp nhập viên nghi ngộ độc sau ăn bánh mỳ

Ngày 5/11, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nhân lực, thuốc men để điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi là do ăn bánh mỳ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cơ sở 1 và bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc nhập viện cấp cứu.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, hai cơ sở y tế tại Quảng Ngãi là Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cơ sở 1 và bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi đã tiếp nhận, điều trị cho 12 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mỳ. Trong đó, 10 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và 2 trường hợp điều trị tại Bệnh viện sản nhi.

Được biết, các bệnh nhân này trú tại hai xã Đông Sơn và Tịnh Khê. Các trường hợp được ghi nhận trước khi bị ngộ độc có sử dụng bánh mỳ tại một số điểm bán bánh mỳ tại hai địa phương trên. Trong đó, có 8 trường hợp trú tại xã Tịnh Khê và 4 trường hợp trú tại xã Đông Sơn.

Bước đầu, qua kiểm tra các điểm bán bánh mì này sử dụng chung nguồn nước chan và bơ lấy từ một cơ sở tại xã Tịnh Khê. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Ngành y tế đang tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi sức khỏe các trường hợp nghi ngộ độc, rà soát nguồn cung ứng nguyên liệu và kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố nhằm kịp thời ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào đầu tháng 10 vừa qua, gần 200 trường hợp bị ngộ độc bánh mỳ phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng bánh mỳ tại cơ sở bánh mỳ Bà Được, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua lấy 13 mẫu xét nghiệm có 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella spp gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ.

Riêng một mẫu chả thịt heo âm tính với Salmonella spp. Riêng 9 mẫu bệnh phẩm có 4 mẫu dương tính với Salmonella spp, gồm hai mẫu của bệnh nhân 12 tuổi, một mẫu của bệnh nhân 33 tuổi và một mẫu của bệnh nhân 65 tuổi.

Với kết quả trên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt hành chính chủ cơ sở này hàng chục triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng.