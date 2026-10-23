Quảng Ngãi: Gần 400 tỷ đồng nâng cấp hơn 18km đường khu vực biên giới

Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 18,57km, đi qua địa bàn xã Đăk Môn và xã Đăk Long. Điểm đầu tuyến tại ngã ba Đăk Môn (giao với đường Hồ Chí Minh), điểm cuối tại khu vực Đồn Biên phòng Đăk Long (673), nối tiếp tuyến đường bê tông xi măng hiện trạng.

Công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực biên giới, tăng cường kết nối và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự án triển khai ở khu vực biên giới phía Tây Quảng Ngãi, thuộc tỉnh Kon Tum cũ. (Ảnh: Lê Danh).

Dự án thuộc nhóm B, lĩnh vực giao thông, do UBND xã Đăk Long làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, tốc độ thiết kế 40km/h, bề rộng nền đường 7,5m, mặt đường rộng 5,5m.

Các hạng mục đầu tư chủ yếu, gồm: Cải tạo nền, mặt đường; xây dựng mới 2 cầu thay thế các cầu tràn hiện trạng; bổ sung hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ, hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ cần thiết. Quá trình thiết kế ưu tiên tận dụng hướng tuyến, nền đường và các công trình hiện trạng còn phù hợp, đồng thời bổ sung, nâng cấp những hạng mục cần thiết để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn khai thác.

Dự án có tổng mức đầu tư 389 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là ngân sách Trung ương với khoảng 378,1 tỷ đồng; ngân sách tỉnh bố trí khoảng 10,9 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực biên giới. (Ảnh: Lê Danh).

Theo quyết định phê duyệt, dự án dự kiến thu hồi mới khoảng 6,08ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 300 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND xã Đăk Môn và các cơ quan liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường trước khi triển khai các công việc tương ứng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường được kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực biên giới, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND xã Đăk Long chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chi phí, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, chủ đầu tư phải phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đồn Biên phòng Đăk Long và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và các quy định đối với hoạt động tại khu vực biên giới.