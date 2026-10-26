Quảng Ngãi: Gần 40.000 học sinh tham gia Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Quang cảnh phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027 dành cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 26.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026–2027, thu hút 39.702 học sinh THCS thuộc 43 trường trên địa bàn 21 xã, phường tham gia.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, hiểu biết của học sinh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo thể lệ, Cuộc thi gồm hai vòng: cấp xã, phường và cấp tỉnh. Ở vòng cấp xã, phường, học sinh tham gia thi theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Cuộc thi trong thời gian 10 phút. Mỗi thí sinh được thi tối đa 3 lượt, lấy kết quả cao nhất để xét thành tích.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại lễ phát động

Vòng thi cấp tỉnh được tổ chức trực tiếp theo hình thức “Rung chuông vàng”, với 60 học sinh xuất sắc được tuyển chọn từ vòng cấp xã, phường. Trong đó, Cụm 1 và Cụm 2 mỗi cụm chọn 25 học sinh, Cụm 3 chọn 10 học sinh có thành tích cao nhất tham gia tranh tài tại vòng chung kết.

Vòng thi chính thức diễn ra từ 9 giờ ngày 26.10 đến 11 giờ ngày 1.11.2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh, Cuộc thi tiếp tục tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, thiết thực cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh.

Đây không chỉ là dịp để các em thể hiện kiến thức, tinh thần ham học hỏi mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Lê Huy mong muốn các em học sinh tích cực hưởng ứng, chủ động tìm hiểu kiến thức, tham gia Cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, trung thực, đoàn kết và tự tin.

Những kiến thức tích lũy từ Cuộc thi sẽ là hành trang để các em trưởng thành, trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua Cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phổ biến kiến thức pháp luật về biển, đảo; lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương trong học sinh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với đất nước.