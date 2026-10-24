Quảng Ngãi: Gần 1.847ha Thạch Bích – Núi Chúa sẽ phát triển thành quần thể du lịch như thế nào?

Quảng Ngãi định hướng phát triển Thạch Bích – Núi Chúa thành điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa địa phương. Ảnh: Việt Cường

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích – Núi Chúa, với quy mô gần 1.847ha tại xã Đông Trà Bồng và xã Bình Minh.

Theo quy hoạch, Thạch Bích – Núi Chúa được định hướng trở thành khu vực phát triển đô thị xanh và du lịch sinh thái, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới không gian du lịch của tỉnh.

Nguồn khoáng nóng Thạch Bích là yếu tố đặc thù, kết hợp với cảnh quan sông Trà Bồng, suối Trà Bói, vùng quế, dược liệu và văn hóa cộng đồng để hình thành các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, thể thao và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Không gian quy hoạch gồm 4 khu vực chính: Đỉnh núi, thân núi, chân núi và vùng bình nguyên dọc hai bờ sông Trà Bồng.

Cấu trúc không gian được tổ chức theo hướng chuyển tiếp từ sông, vùng bình nguyên đến chân núi, thân núi và đỉnh Núi Chúa; ưu tiên phát triển tại những khu vực có địa hình thuận lợi, giảm dần mật độ xây dựng khi lên cao, hạn chế san gạt và bảo vệ các hành lang sinh thái.

Suối Trà Bói là một trong những yếu tố cảnh quan, sinh thái được chú trọng bảo vệ. Ảnh: Việt Cường

Quy hoạch xác định 6 khu chức năng chính, gồm: Trung tâm du lịch, thể thao, dịch vụ và nghỉ dưỡng tổng hợp; đô thị sinh thái và chăm sóc sức khỏe, khoáng nóng; đô thị phức hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ven sông; du lịch sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng nương tựa địa hình; đồi vọng cảnh và không gian du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm gắn với dược liệu; khu vực đỉnh Núi Chúa.

Khu vực đỉnh Núi Chúa được định hướng trở thành không gian vọng cảnh và điểm nhấn của toàn khu. Các công trình tại khu vực thân núi và đỉnh núi ưu tiên quy mô thấp tầng, phân tán, bám theo địa hình tự nhiên, hạn chế công trình có khối tích lớn. Tuyến cáp treo kết nối chân núi, thân núi và đỉnh núi được nghiên cứu trên cơ sở bảo đảm an toàn, hạn chế tác động đến rừng và cảnh quan.

Theo dự báo, khu vực có thể đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm vào năm 2035, tăng lên 3,2 triệu lượt vào năm 2040, 3,8 triệu lượt vào năm 2045 và khoảng 4,5 triệu lượt vào năm 2050.

Quy mô dân số tính toán khoảng 15.000 người trong giai đoạn 2030–2035 và khoảng 60.000 người vào năm 2050, bao gồm dân số hiện trạng, dân số thường trú, tạm trú và dân số lưu trú quy đổi từ khách du lịch.

Bên cạnh phát triển các khu dịch vụ, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, quy hoạch dành khoảng 348,13ha đất cây xanh, 432,78ha đất lâm nghiệp và 87,93ha mặt nước.

Công tác bảo vệ rừng, nguồn nước, sông Trà Bồng, suối Trà Bói và các khe suối được xác định là yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai. Việc xây dựng phải hạn chế san gạt địa hình, kiểm soát nguy cơ lũ, sạt lở, cháy rừng và các tác động do biến đổi khí hậu.

Hệ thống hạ tầng giao thông, cấp nước, xử lý nước thải và các công trình công cộng cũng được định hướng đầu tư đồng bộ.

Trong đó, các dự án ưu tiên gồm hệ thống giao thông khung, nâng cấp mở rộng quốc lộ 24C, các tuyến kết nối vào khu quy hoạch, nâng cấp tuyến ĐT.621B, chỉnh trị sông Trà Bồng và phòng, chống sạt lở; xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung, thu gom và xử lý nước thải, tái định cư và chỉnh trang các khu dân cư bị ảnh hưởng.

Về nguồn lực, ngân sách nhà nước được ưu tiên cho hạ tầng công cộng và hạ tầng khung; đồng thời tăng cường thu hút vốn ngoài ngân sách đầu tư các dự án khoáng nóng, chăm sóc sức khỏe, đô thị nghỉ dưỡng, khách sạn, vui chơi giải trí, thể thao, cáp treo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nông nghiệp trải nghiệm.