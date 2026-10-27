Quảng Ngãi: Đường xuống cấp nghiêm trọng, vì sao dự án 72 tỷ đồng chưa thể triển khai?

Dự án 72 tỷ đồng chưa thể triển khai

Liên quan đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh - Bình An), xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng đã có thông tin về dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, ngày 14/3/2025, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (cũ) đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.09 với tổng mức đầu tư 72 tỷ đồng.

Tuyến đường ĐH09 dài hơn 7km nối từ thôn Mỹ Long An đến thôn Tây Phước 2 (xã Bình Minh).

Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án đã được cấp có thẩm quyền điều chỉnh ra khỏi danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 của UBND tỉnh.

Dự án cũng không nằm trong danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/8/2025 của HĐND tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, do không còn trong danh mục kế hoạch đầu tư công nên đơn vị chưa có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Đơn vị đã báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lý giải nguyên nhân, Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết, trước đây dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn 10 tỷ đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện.

Tuy nhiên, đến hết ngày 30/6/2025, huyện Bình Sơn (cũ) mới bố trí 710 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chưa bố trí vốn khởi công.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh chuyển nguyên trạng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn năm 2025 của huyện Bình Sơn (cũ) về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Tuyến đường ĐH09 đi qua nhiều khu dân cư bị xuống cấp hư hỏng.

Qua rà soát nguồn lực, mục tiêu và hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh quyết định đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án do cấp huyện trước đây phê duyệt nhưng chưa thực hiện, chưa phù hợp với điều kiện nguồn lực chung của tỉnh. Trong đó có dự án nâng cấp tuyến đường ĐH.09.

Trong khi đó, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, qua rà soát danh mục các dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2026-2030 và khởi công năm 2026, dự án này vẫn chưa có tên.

Theo Sở Xây dựng, tuyến đường ĐH.09 hiện do UBND xã Bình Minh trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác. Vì vậy, trách nhiệm đề xuất đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường thuộc UBND xã Bình Minh.

Người dân khốn khổ trên tuyến đường xuống cấp

Trước đó, Người Đưa Tin đã có bài phản ánh tuyến đường ĐH.09 dài hơn 7km, nối từ thôn Mỹ Long An đến thôn Tây Phước 2, xã Bình Minh, xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm không được sửa chữa.

Đây là trục giao thông quan trọng, phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, mặt đường hiện bong tróc, chi chít "ổ voi, ổ gà", nhiều đoạn đá lởm chởm, gồ ghề, loang lổ như "tấm áo rách" vắt ngang khu dân cư.

Vào mùa nắng, mỗi khi phương tiện chạy qua, bụi đất cuốn lên mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Người dân phải đóng kín cửa, thậm chí tưới nước trước sân để hạn chế bụi nhưng chỉ mang tính tạm thời.

Đến mùa mưa, nước đọng trong những ổ voi, ổ gà khiến mặt đường trở nên lầy lội, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi.

Không chỉ mặt đường, một số cây cầu trên tuyến cũng xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ông Đỗ Minh Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết, địa phương đã triển khai đổ cấp phối tại một số đoạn hư hỏng nặng nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể khắc phục triệt để tình trạng xuống cấp.

"Đây là tuyến đường độc đạo phục vụ người dân, đặc biệt quan trọng trong mùa mưa lũ. Về lâu dài, địa phương đã kiến nghị cấp trên bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp toàn tuyến", ông Huấn thông tin.

Di Linh