Di dời tài sản của người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Ngày 28/11, theo thông tin từ Chi Cục thủy lợi - Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị vừa có báo cáo nhanh về tình hình ứng phó mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, từ tối 27/11 đến sáng 28/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tập trung tại khu vực phía Đông tỉnh.

Hiện lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh. Mực nước lúc 10h ngày 28/11 trên sông Trà Khúc, tại trạm Trà Khúc là 5,09m, trên mức báo động 2 là 0,09m. Trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ là 5,06m, trên mức báo động 3 là 0,56m. Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 6,18m, trên báo động 3 là 0,68m.

Chốt chặn đoạn đi qua xã Ba Động.

Đến sáng 28/11, mưa, lũ gây ngập trên địa bàn 21 xã, phường, trong đó có 15 khu dân cư. Với 1.691 nhà dân bị ngập.

UBND tỉnh Quảng Ngãi và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn trên đất liền và gió mạnh trên biển. Chỉ đạo các xã tập trung ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất và tổ chức khắc phục nhanh các thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

Cũng theo báo cáo, Trường Mầm non Ba Vinh (xã Ba Vinh) bị tốc mái tôn phần mái nhà; Trường Tiểu học và THCS Ba Vinh bị tốc mái tôn phần mái nhà khu hội trường. Cạnh đó, khu bán trú Trường PTDTBT TH&THCS Đặng Thùy Trâm (xã Đặng Thuỳ Trâm) cũng bị thấm dột.

Ngoài ra, một số tuyến đường tại xã Ba Tơ, Sơn Hà, Ba Động bị sạt lở. Còn tại phường Trương Quang Trọng cũng xảy ra sạt lở tại khu dân cư 577 có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng khoảng 3m; tại khu vực Núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình sạt lở với chiều dài khoảng 100m, chiều rộng khoảng 20m...

Tại xã Thiện Tín, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường, cầu bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt nên học sinh tại các khu vực bị ảnh hưởng không thể đến trường.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà Câu hỗ trợ đưa người dân nơi bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Còn theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà Câu, đến 10h sáng 28/11, do mưa lớn kéo dài, mực nước sông Trà Câu đạt mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu dân cư, tuyến đường trên địa bàn, tập trung tại các tổ dân phố An Quang, Thủy Triều, Đông Quang và Liên Chiểu. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một số khu vực dân cư bị chia cắt; nước tràn vào nhiều nhà dân, có nơi ngập sâu khoảng 1m.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng chức năng xã Phước Giang di dời người già yếu đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra địa bàn, chốt chặn các tuyến đường ngập sâu, nguy hiểm; sử dụng xuồng tiếp cận khu vực bị ngập, hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm và sơ tán người dân, nhất là người già, người có hoàn cảnh khó khăn đến nơi an toàn.

Chốt chặn không cho người dân đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở.

Hiện các lực lượng trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ người dân, sẵn sàng phương tiện ứng trực, thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, kịp thời hỗ trợ nhân dân.