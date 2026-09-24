Quảng Ngãi đứng trước cơ hội bứt phá thành cực tăng trưởng miền Trung

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CĐ.

Ngày 24/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp báo Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: NT.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều nền tảng về công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và không gian phát triển đa dạng. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế của tỉnh, gắn với các ngành công nghiệp nền tảng và định hướng phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, Quảng Ngãi đang đứng trước một không gian phát triển mới, với sự cộng hưởng về nguồn lực, các cực phát triển, hành lang kinh tế và cơ hội liên kết vùng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CĐ.

Theo ông Phùng Công Sưởng, không gian phát triển rộng hơn chưa đồng nghĩa với việc tự tạo ra một nền kinh tế mạnh hơn. Điều quan trọng là phải xác định rõ tỉnh đang có những lợi thế gì, còn thiếu gì, đâu là điểm nghẽn và đâu là những động lực mới có thể tạo ra tăng trưởng.

Hội thảo vì vậy là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện bộ, ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội; nhận diện những điểm nghẽn, thách thức và đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, tỉnh có không gian phát triển đa dạng từ miền núi, cao nguyên, đồng bằng đến biển, đảo; đồng thời sở hữu nền tảng công nghiệp với Khu kinh tế Dung Quất, hệ thống cảng biển nước sâu cùng tiềm năng lớn về kinh tế biển, logistics, dịch vụ và du lịch.

Đây là những lợi thế quan trọng để Quảng Ngãi mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, theo ông Hiền, tiềm năng và lợi thế chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất.

Ông Trần Phước Hiền, (bên phải) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại biểu tham quan trưng bày tại hội thảo. Ảnh: CĐ.

“Có tiềm năng và lợi thế chưa đồng nghĩa với việc trở thành một cực tăng trưởng. Điều quan trọng là phải chuyển hóa hiệu quả tiềm năng thành năng lực sản xuất, giá trị gia tăng và kết quả phát triển thực chất. Đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng liên kết”, ông Trần Phước Hiền nói.

Theo ông Trần Phước Hiền, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của miền Trung, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng điều hành; khơi thông nguồn lực xã hội và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đến năm 2030, Quảng Ngãi đặt mục tiêu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào Top 20 tỉnh, thành.

Ông Trần Phước Hiền cho biết, mục tiêu của tỉnh không chỉ là cải thiện thứ hạng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng mong muốn nhận được các ý kiến thẳng thắn, khách quan, có cơ sở khoa học và thực tiễn; cùng những đề xuất cụ thể, khả thi để có thể chuyển hóa thành cơ chế, chính sách và nhiệm vụ tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục Điện lực, thuộc Bộ Công Thương phát biểu tham luận hội thảo. Ảnh: NT.

Tại hội thảo, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, thuộc Bộ Công Thương, đánh giá Quảng Ngãi có nhiều điều kiện để hình thành trung tâm năng lượng quy mô quốc gia, với hạt nhân là Khu kinh tế Dung Quất, chuỗi lọc, hóa dầu, khí, điện, cảng biển và không gian năng lượng phía Tây.

Theo ông Hùng, định hướng phát triển không chỉ dừng ở việc gia tăng công suất nguồn điện mà cần hình thành hệ sinh thái năng lượng, công nghiệp, hạ tầng, thị trường đồng bộ.

Một góc đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiềm năng phát triển kinh tế biển. Ảnh: VA.

Ông Hùng đề xuất 6 nhóm giải pháp, gồm đồng bộ quy hoạch và danh mục dự án; tháo gỡ chuỗi khí, điện Dung Quất gắn với nguồn khí Cá Voi Xanh; phát triển lưới điện đồng bộ với nguồn và phụ tải; phát triển năng lượng tái tạo gắn với khả năng truyền tải, lưu trữ và điều tiết; kết nối năng lượng với các ngành công nghiệp xanh, phụ tải lớn; đồng thời nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, công nghệ và nguồn nhân lực.