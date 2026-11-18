Ngày 18/11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đã thống nhất chủ trương dừng triển khai 4 dự án khu đô thị, khu dân cư tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Theo đó, 4 dự án trên nằm trong số 10 dự án đang được tỉnh rà soát, xử lý.

Cụ thể 4 dự án gồm: Khu đô thị Tịnh Hà Riverside; Chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía Bắc quốc lộ 24; Khu dân cư Phú Gia và kết hợp chỉnh trang đô thị; Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị.

Dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside (xã Sơn Tịnh).

Đáng chú ý, dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside tại xã Sơn Tịnh do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi làm nhà đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019.

Dự án có diện tích gần 42 ha, tổng vốn đầu tư hơn 447 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khoảng 7 năm, dự án vẫn chưa triển khai xây dựng hạ tầng, khu đất hiện được người dân canh tác nông nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ngãi, vị trí dự án hiện không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu vực Đông Nam đô thị mới Sơn Tịnh.

Dự án Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị vẫn chưa triển khai.

Ngoài ra, dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nên không đáp ứng điều kiện tiếp tục thực hiện theo quy định.

Một dự án khác cũng được chấp thuận từ năm 2019 là Chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía Bắc quốc lộ 24, do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại Hà Vân thực hiện.

Dự án có diện tích hơn 9 ha, tổng mức đầu tư khoảng 75 tỷ đồng. Dự án cơ bản đáp ứng điều kiện tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, tỉnh thống nhất dừng dự án theo đề nghị của nhà đầu tư.

Đối với hai dự án Khu dân cư Phú Gia và Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị, cùng thuộc xã An Phú, tỉnh thống nhất dừng triển khai để dành quỹ đất phục vụ các công trình quốc phòng, an ninh.

Trong đó, gần 5 ha thuộc dự án Khu dân cư Phú Gia nằm trong phạm vi quy hoạch mở rộng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh. Khoảng 3,6 ha còn lại được đề xuất xây dựng khu tái định cư.

Quảng Ngãi thống nhất chủ trương dừng 4 dự án khu đô thị, khu dân cư kéo dài nhiều năm.

Riêng dự án Khu dân cư Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị, toàn bộ diện tích hơn 13 ha được đề xuất dành cho Công an tỉnh đầu tư cơ sở vật chất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh trong quý I/2027.

Đối với những chi phí nhà đầu tư đã thực hiện, đặc biệt là bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý đối với từng nhóm dự án, phấn đấu giải quyết dứt điểm vướng mắc của cả 10 dự án trước ngày 30/11, không để tiếp tục tồn đọng, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai.