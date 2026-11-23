Một góc Dự án Khu đô thị Tịnh Hà Riverside chưa triển khai. Ảnh: Tấn Thành.

Theo thông báo kết luận số 1214/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, trong tổng số 10 dự án còn lại được rà soát, tỉnh thống nhất dừng 4 dự án.

Cụ thể, gồm: KĐT Tịnh Hà Riverside; Chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng KDC phía Bắc quốc lộ 24; KDC Phú Gia kết hợp chỉnh trang đô thị tại xã Nghĩa Dõng và KDC Nghĩa Dõng kết hợp chỉnh trang đô thị.

Trong đó, KĐT Tịnh Hà Riverside được thống nhất dừng do không còn phù hợp với quy hoạch. Dự án Chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng Khu dân cư phía Bắc quốc lộ 24 dừng theo đề nghị của nhà đầu tư.

Riêng 2 dự án tại xã Nghĩa Dõng, nay thuộc xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi được dừng do khu vực thực hiện thuộc quy hoạch đất quốc phòng, an ninh.

Đối với 2 dự án tại xã Nghĩa Dõng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh trong quý I/2027.

Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi được giao nghiên cứu phương án xử lý phần diện tích đất xen kẹt, bảo đảm liền vùng, liền thửa. Tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các công trình thiết chế văn hóa, phúc lợi công cộng phục vụ cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa việc phát triển thêm nhà ở tại khu vực này.

Trong 4 dự án bị dừng triển khai có KĐT Tịnh Hà Riverside do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, dự án có quy mô gần 42ha, tổng vốn hơn 447 tỷ đồng nhưng đến nay chưa được triển khai xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, vị trí thực hiện dự án không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đông nam đô thị mới Sơn Tịnh đã được phê duyệt. Dự án cũng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nên không đáp ứng điều kiện tiếp tục thực hiện theo quy định.

Cùng nằm trong danh sách dừng triển khai là dự án Chỉnh trang đô thị kết hợp xây dựng KDC phía Bắc quốc lộ 24 do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại Hà Vân thực hiện. Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, có diện tích hơn 9ha, tổng mức đầu tư khoảng 75 tỷ đồng.

Qua rà soát, dự án cơ bản đáp ứng điều kiện để tiếp tục thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, nhà đầu tư đề nghị đánh giá lại hiệu quả đầu tư, đồng thời chưa thể hiện quyết tâm tiếp tục triển khai dù các cơ quan chuyên môn đã nhiều lần làm việc. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thống nhất dừng dự án theo đề nghị của nhà đầu tư.

Liên quan đến việc xử lý các dự án, trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, ông Phạm Nhật Vũ - Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương dừng 4 dự án trên, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu phương án xử lý đối với từng dự án, bảo đảm phù hợp quy hoạch và tình hình thực tế.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc dừng 4 dự án là một phần trong quá trình rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 10 dự án tồn đọng còn lại trên địa bàn. Các sở, ban, ngành và địa phương được yêu cầu tập trung giải quyết triệt để, không để tình trạng dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu phấn đấu hoàn thành dứt điểm việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 10 dự án trước ngày 30/11/2026, sau đó chuyển sang giai đoạn đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đủ điều kiện.