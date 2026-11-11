Quảng Ngãi đưa trường nội trú vào nền nếp, nâng chất lượng chăm sóc học sinh

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra điều kiện ăn ở của học sinh tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Rà soát cơ sở vật chất, nền nếp nội trú

Ngày 11/11, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đi kiểm tra thực tế và làm việc về tình hình hoạt động Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông (xã Dục Nông).

Theo báo cáo, Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông hiện có quy mô 44 lớp với 1.562 học sinh. Trong đó, cấp Tiểu học có 23 lớp với 736 học sinh; cấp THCS có 21 lớp với 826 học sinh. Nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Chương trình GDPT 2018; đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh nội trú, bán trú theo quy định.

Ông Trần Đức Thư, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Về cơ sở vật chất, các khối phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà hiệu bộ đã được đưa vào vận hành phục vụ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, một số hạng mục còn chưa hoàn thiện hoặc bộc lộ bất cập, phần nào ảnh hưởng nhất định đến điều kiện dạy học và sinh hoạt của học sinh.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, duy trì hoạt động dạy học và quản lý học sinh. Hiện nhà trường có 1 Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng; đội ngũ giáo viên trong biên chế cơ bản đạt trình độ chuẩn theo quy định.

Tại buổi làm việc, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận, biểu dương nỗ lực bước đầu của tập thể nhà trường trong việc tổ chức dạy học và vận hành cơ sở mới. Cạnh đó, yêu cầu nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý, sớm khắc phục những tồn tại về nền nếp sinh hoạt nội trú, vệ sinh phòng ở của học sinh; quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị; phân công rõ trách nhiệm giáo viên trong quản lý, chăm sóc học sinh.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, nhà trường phải xây dựng môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, chú trọng rèn luyện ý thức tự giác, kỹ năng sinh hoạt cho học sinh; đồng thời nâng cao trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các phòng chức năng, đưa thư viện, phòng máy tính vào hoạt động hiệu quả; bảo đảm chất lượng bữa ăn, an toàn thực phẩm và điều kiện sinh hoạt cho học sinh nội trú.

Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, cần phối hợp rà soát, tháo gỡ khó khăn về đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ; đồng thời, rà soát những hạng mục cơ sở vật chất còn thiếu, chưa hoàn thiện hoặc phát sinh bất cập trong quá trình sử dụng để có phương án xử lý phù hợp.

Chú trọng kỹ năng sống cho học sinh

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc đến kiểm tra và làm việc với Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Sa Loong (xã Sa Loong) để đánh giá tình hình tiếp nhận, tổ chức và vận hành nhà trường sau khi đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo, Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Sa Loong có 1.155 học sinh; trong đó có 246 học sinh nội trú, được bố trí tại 31 phòng ở và 909 học sinh bán trú.

Sau khi tiếp nhận cơ sở vật chất, trường đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tổ chức tuyển sinh, phân lớp và triển khai chương trình dạy học theo kế hoạch. Công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú được triển khai; nhà trường duy trì lịch trực quản lý học sinh 24/24 giờ, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra nhà bếp tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Sa Loong. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Các chế độ, chính sách đối với học sinh được triển khai theo quy định. Công tác tổ chức ăn uống được bố trí theo từng cấp học và khung giờ phù hợp; công tác tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo quy định. Nhà trường cũng phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe đầu năm, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh; phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực của nhà trường trong việc nhanh chóng ổn định nề nếp dạy học và chăm sóc học sinh, từng bước ổn định mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số, được học tập và sinh hoạt trong môi trường tập trung, an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Sa Loong. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, bảo đảm công tác quản lý, điều hành thông suốt. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng quản lý khu nội trú, rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống tập thể; cần quan tâm tư vấn tâm sinh lý học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số; nghiên cứu bố trí căng tin trong trường để cung cấp nhu yếu phẩm an toàn.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt văn minh, sạch đẹp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt để tạo động lực, hình thành ý thức tự giác trong học sinh...