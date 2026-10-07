Quảng Ngãi đưa hơn 2.200 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội xác định danh tính

Ngày 7/10, tại Hội trường Trạm khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đợt 4 ra Hà Nội.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Công an và Cựu chiến binh thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển mẫu sinh phẩm đi giám định ADN.

Sau buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức vận chuyển hơn 2.200 mẫu sinh phẩm ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN.

Trước khi vận chuyển, các mẫu sinh phẩm được kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, kiểm đếm, niêm phong và bảo quản theo quy trình.

Quá trình vận chuyển, bàn giao thực hiện theo nguyên tắc “5 đúng”: Đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản và đúng chuỗi bàn giao.

Qua hơn 2 tháng, 12 đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành khai quật hơn 13.500 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận hơn 9.000 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 6.800 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện các bước giám định.