Quảng Ngãi: Đưa 32 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở đến trụ sở UBND xã ở tạm

Tối 10/11, các cơ quan chức năng năng xã Ngọc Linh đang tiếp tục rà soát các hộ dân tại thôn Đăk Rế có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất để vận động, tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Xã Ngọc Linh huy động nhiều lực lượng xuống các vùng có nguy cơ sạt lở để di dời dân. Ảnh địa phương cung cấp.

Thôn Đăk Rế hiện có 92 hộ với 336 nhân khẩu. Hai ngày qua, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Địa phương nhận định, nếu tình trạng mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở núi, vùi lấp khu dân cư có thể xảy ra.

Cán bộ xã Ngọc Linh đến từng nhà dân nắm tình hình.

Trước tình hình trên, từ 15 giờ ngày 10/11, xã Ngọc Linh đã huy động nhiều lực lượng xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân di dời. Lực lượng chức năng sử dụng xe máy, ô tô hỗ trợ đưa người dân đến trụ sở UBND xã tránh trú.

Di dời người dân dến trụ sở xã.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, địa phương đã di dời 32 hộ với khoảng 100 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại điểm tránh trú, xã bố trí nơi ăn, nghỉ và các điều kiện sinh hoạt cần thiết, đảm bảo người dân được chăm lo đầy đủ, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, rét.

Hiện xã Ngọc Linh tiếp tục rà soát các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di dời khi cần thiết.