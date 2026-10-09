Quảng Ngãi: Dự kiến đóng cầu Trà Khúc cũ để thi công cầu mới gần 2.200 tỷ đồng

Một góc cầu Trà Khúc cũ. Ảnh: TĐ.

Theo phương án dự kiến, toàn bộ cầu Trà Khúc cũ cùng một phần đường dẫn hai đầu cầu sẽ được đóng hoàn toàn, không cho người và phương tiện lưu thông. Giao thông sẽ được phân luồng qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 2 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian thi công.

Hiện liên danh nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị và vật tư ở hai bên bờ sông để triển khai các hạng mục như mố, trụ cầu, hầm nút giao khác mức tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, là đường dẫn đầu cầu, đảo giao thông và hoa viên mini ở bờ Bắc công trình.

Việc đóng cầu Trà Khúc cũ nhằm tạo mặt bằng thi công rộng, giúp nhà thầu triển khai các hạng mục thuận lợi, bảo đảm an toàn và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Song song đó, các đơn vị liên quan sẽ di dời tuyến cáp ngầm, trạm biến áp 24kV của Công ty Điện lực Quảng Ngãi đi bên thành cầu Trà Khúc và hạ tầng cấp nước của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để phục vụ thi công.

Phương tiện đang lưu thông trên cầu Trà Khúc cũ. Ảnh: TĐ.

Được biết, cầu Trà Khúc cũ được xây dựng năm 1964, dài 640m với 19 nhịp, là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc đoạn qua trung tâm đô thị Quảng Ngãi. Sau nhiều lần gia cố, sửa chữa, đến năm 2015, công trình được kiểm định là cầu yếu và cấm ô tô tải lưu thông. Hiện cầu chỉ phục vụ ô tô con, xe máy và người đi bộ.

Dự án cầu Trà Khúc 1 mới có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, gồm cầu và đường dẫn hai đầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Riêng phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, được thiết kế với 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo.

Công trình có sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống chiếu sáng và trang trí mỹ thuật, hướng đến trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị Quảng Ngãi.