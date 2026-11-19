Dự án Khu thương mại-dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (Quảng Ngãi). Ảnh: Tấn Thành.

Ông Đoàn Hữu Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi (dự án Tịnh Phong) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2019, trên diện tích gần 5ha. Theo quy hoạch, công trình gồm khu chợ với 4 ki-ốt, nhà lồng có 60 quầy cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ như giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, đến nay dự án mới hoàn thành khoảng 30% khối lượng thi công. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng chỉ đạt khoảng 70% trước khi phải tạm dừng triển khai.

Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa thống nhất với phương án bồi thường đất đai, nhà cửa, khiến công tác bàn giao mặt bằng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một số hộ có nhu cầu kinh doanh tại chợ mong muốn được bố trí trực tiếp lô, sạp để buôn bán, thay vì phải tham gia đấu giá mới có mặt bằng.

Ngày 18/11, ghi nhận của phóng viên tại dự án Tịnh Phong, nhiều hạng mục vẫn trong tình trạng dang dở sau nhiều năm triển khai. Các dãy ki-ốt xây dựng chưa hoàn thiện bị bỏ trống. Một số hạng mục như, nhà lồng, đường giao thông, hệ thống thoát nước dù đã được xây dựng nhưng chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng. Đặc biệt, nhiều ki-ốt bị bỏ hoang, được người dân tận dụng làm nơi nuôi gà, tập kết rơm rạ và chứa đồ đạc, gây mất mỹ quan, nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Ông Hồ Hoàng (64 tuổi) - ở thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong cho biết: Dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, bởi vì một bộ phận người dân chưa đồng thuận với phương án đưa ra. Chúng tôi mong dự án Tịnh Phong sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động để có địa điểm mua bán ổn định.

Trước thực trạng trên, ông Trương Công Hòa - Chủ tịch UBND xã Tịnh Phong cho biết, dự án Tịnh Phong triển khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào hoạt động, khiến cử tri và người dân nhiều lần kiến nghị. Địa phương đã báo cáo, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các sở, ngành sớm phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án để đưa vào khai thác. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Liên quan đến dự án này, ông Đoàn Hữu Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, đơn vị đã triển khai thủ tục gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2028. Đơn vị đang phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung liên quan nhằm bảo đảm dự án phù hợp với quy hoạch.

“Sau khi quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2028” - ông Thành nói.