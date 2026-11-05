Quảng Ngãi: Dự án chợ hơn 70 tỷ đồng bỏ hoang, người dân buôn bán ngoài Quốc lộ

Nằm ngay mặt đường Quốc lộ 1A (thuộc xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), dự án thương mại có quy mô gần 5 ha hiện lên với khung cảnh xơ xác, cỏ dại mọc um tùm. Được khởi công trong giai đoạn 2017-2019, công trình có quy hoạch gồm 4 dãy ki-ốt, nhà lồng 60 quầy cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy.

Dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong nằm cạnh Quốc lộ 1A. (Ảnh: L.X)

Tuy nhiên, sau 9 năm triển khai, công trình mới chỉ đạt khoảng 30% khối lượng thi công và 70% diện tích giải phóng mặt bằng rồi hoàn toàn gián đoạn. Nhiều hạng mục như nhà lồng, đường xá đã xây dựng thô nhưng chưa thể đưa vào vận hành. Hiện trạng các dãy ki-ốt dở dang bị người dân xung quanh tận dụng làm nơi nuôi gà, tập kết rơm rạ, chứa đồ đạc, thậm chí có trường hợp dựng lều bán đồ nhậu hoặc dựng nhà trái phép ngay trong khuôn viên dự án.

Ông Hồ Hoàng (64 tuổi), một người dân sống lâu năm tại địa phương, chia sẻ rằng dự án bị đình trệ do người dân chưa đồng thuận về phương án đền bù. Để tận dụng khoảng đất trống bỏ hoang, ông phải dựng lều tạm kinh doanh nhỏ và chăn nuôi gia súc. (Ảnh: L.X)

Theo tìm hiểu, dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ) làm chủ đầu tư. Mục tiêu ban đầu là dẹp bỏ chợ Bò (khu chợ tự phát tồn tại từ năm 1975 sát Quốc lộ 1A) nhằm giải quyết triệt để nạn lấn chiếm lòng lề đường. Do nằm sát Trường tiểu học Thọ Phong và tuyến Quốc lộ 1A có mật độ xe đông đúc, việc người dân tiếp tục mua bán tràn ra vỉa hè ở chợ Bò cũ luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao vào giờ cao điểm.

Người dân sử dụng các ki-ốt bỏ hoang để nuôi gà, chứa rơm... (Ảnh: L.X).

Nguyên nhân chính khiến công trình "đóng băng" xuất phát từ những bất đồng về giá đền bù đất đai, nhà cửa, dẫn đến không thể hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, nhiều tiểu thương có nhu cầu buôn bán tại đây cũng bày tỏ mong muốn được bố trí lô, sạp trực tiếp thay vì phải thông qua hình thức đấu giá mặt bằng kinh doanh.

Người dân buôn bán ngoài vỉa hè tại Quốc lộ 1A đoạn chợ Bò, xã Thọ Phong. (Ảnh: L.X)

Sau khi tiếp nhận lại dự án từ phía huyện Sơn Tịnh (cũ), Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đã làm thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2028. Hiện tại, Trung tâm đang phối hợp cùng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung các nội dung quy hoạch sao cho phù hợp với định hướng chung. Đại diện cơ quan quản lý cam kết, ngay sau khi quy hoạch điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc tồn đọng về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ nhằm phấn đấu đưa dự án vào hoạt động đúng năm 2028.