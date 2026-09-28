Quảng Ngãi: Đóng thêm một lối đi tự mở qua đường sắt
Qua rà soát, đánh giá, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương Quảng Ngãi đã tiến hành đóng lối đi tự mở qua đường sắt.
Ngày 28/9, Cục CSGT, ngành đường sắt phối hợp với UBND xã Tư Nghĩa, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tiến hành đóng xóa lối đi tự mở qua đường sắt để ngăn ngừa TNGT.
Theo đó, qua khảo sát, đánh giá mức độ an toàn, lực lượng chức năng đã đào hố chôn trụ, bắt thanh chắn ngang qua lối đi tự mở đoạn qua Km 935+ 480 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc địa phận thôn La Châu, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo UBND xã Tư Nghĩa, đây là lối đi tự mở cuối cùng trên địa bàn được đóng, xoá, qua đó giúp địa phương đóng xóa 100% lối đi tự mở. Việc xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở ngang qua đường sắt trên địa bàn góp phần bảo vệ trật tự hành lang an toàn đường sắt, giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn.
Được biết, tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài hơn 100km với trên dưới 100 lối đi tự mở. Nhiều năm qua, địa phương phối hợp cùng ngành đường sắt đã đóng, xóa hàng chục lối đi tự mở qua đường sắt.
Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và xóa toàn bộ các lối đi còn lại trong năm 2026, đảm bảo 100% các lối đi được đóng kín, qua đó ngăn ngừa tai nạn đường sắt.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/quang-ngai-dong-them-mot-loi-di-tu-mo-qua-duong-sat-192260928150116833.htm