Quảng Ngãi: Động đất liên tiếp tại xã Măng Bút

Vị trí tâm chấn động đất có độ lớn 3,8 độ richter tại xã Măng Bút. Ảnh: Viện Các Khoa học Trái đất.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất, vào lúc 8h37’16 giây ngày 30/9, một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,812° vĩ Bắc-108,282° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Tâm chấn được xác định tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ khoảng 3 phút sau, vào lúc 8h40’ 4 giây, tiếp tục xảy ra một trận động đất tại khu vực này, có độ lớn 3,4 độ richter, với tọa độ 14,802° vĩ Bắc- 108,282° kinh Đông.

Hai trận động đất này có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất đang tiếp tục theo dõi diễn biến và cập nhật thông tin về các trận động đất này.