Quảng Ngãi đóng cầu Trà Khúc để thi công cầu mới từ chiều 18/10

Theo ông Trần Hoàng Vĩnh, sau khi công trình cầu Trà Khúc 1 khởi công, đơn vị đã chỉ đạo liên danh nhà thầu tập trung thi công ngay các hạng mục công trình, như: Hầm chui đường Tôn Đức Thắng, cọc khoan nhồi mố cầu, tường chắn, các tuyến nhánh... Do đó, cần thiết phải đóng cầu Trà Khúc và cấm các phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường nằm trong phạm vi thực hiện dự án.

Phương án phân luồng, tổ chức giao thông khi đóng cầu Trà Khúc.

Chủ đầu tư cho biết, đơn vị đã tiếp thu ý kiến góp ý đối với phương án đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án cầu Trà Khúc 1 của: Sở Xây dựng, UBND phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng. Đồng thời, hoàn thiện phương án và triển khai cắm biển chỉ dẫn giao thông, biển báo giao thông, rào chắn, đèn báo hiệu... ngoài hiện trường.

Theo kế hoạch, đơn vị sẽ tổ chức đóng cầu Trà Khúc và cấm các phương tiện lưu thông trên đường dẫn phía Bắc - Nam công trình và một đoạn đường Tôn Đức Thắng đoạn nằm trong phạm vi triển khai dự án từ 14h ngày 18/10.

Cầu Trà Khúc sẽ chính thức được đóng kể từ 14h ngày 18/10. (Ảnh: Lê Danh)

Theo chủ đầu tư, dự án cầu Trà Khúc 1 khởi công ngày 8/10. Các đơn vị đang triển khai giải phóng mặt bằng, làm đường công vụ, chuẩn bị máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ thi công.

Do công trình có quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc, thiết bị siêu trường, siêu trọng, trong khi thời gian thi công dự kiến chỉ 18 tháng, việc đóng cầu Trà Khúc hiện hữu nhằm tạo mặt bằng thi công rộng rãi, bảo đảm an toàn và đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi cầu đóng, liên danh nhà thầu sẽ tập trung máy móc, thiết bị, vật tư tại hai bên bờ sông để triển khai các hạng mục mố, trụ cầu, hầm nút giao khác mức tại vị trí đường Tôn Đức Thắng - đường dẫn đầu cầu, đảo giao thông và hoa viên mini ở bờ Bắc công trình.

Cùng thời gian này, các đơn vị liên quan thực hiện di dời tuyến cáp ngầm, trạm biến áp 24kV của Công ty Điện lực Quảng Ngãi đi bên thành cầu Trà Khúc và hạ tầng cấp nước của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.