Quảng Ngãi: Đóng cầu Trà Khúc 1 từ tuần tới, người dân lưu thông qua cầu nào?

Cầu Trà Khúc 1 bắc qua sông Trà Khúc, kết nối phường Trương Quang Trọng và phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 9.10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã mời các bên liên quan kiểm tra hiện trường, họp bàn nhằm hoàn thiện phương án tổ chức giao thông khi đóng cầu Trà Khúc.

Theo phương án dự kiến, toàn bộ cầu và một phần đường dẫn hai đầu cầu sẽ được đóng kín, không cho người và phương tiện qua lại. Việc phân luồng qua cầu Thạch Bích và cầu Trà Khúc 2 nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian thi công.

Hiện liên danh nhà thầu sẽ tập trung máy móc, thiết bị và vật tư ở hai bên bờ sông để triển khai các hạng mục xây dựng như mố, trụ cầu, hầm nút giao khác mức tại khu vực đường Tôn Đức Thắng – đường dẫn đầu cầu, đảo giao thông và hoa viên mini ở bờ Bắc công trình.

Việc đóng cầu sẽ tạo mặt bằng thi công rộng, giúp nhà thầu triển khai các hạng mục thuận lợi, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả thi công và góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trong thời gian này, các đơn vị liên quan cũng thực hiện di dời tuyến cáp ngầm, trạm biến áp 24kV của Công ty Điện lực Quảng Ngãi đi bên thành cầu Trà Khúc và hạ tầng cấp nước của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Cầu Trà Khúc cũ dự kiến đóng trong tuần tới để phục vụ thi công cầu Trà Khúc 1 mới

Cầu Trà Khúc cũ được xây dựng năm 1964, dài 640m, gồm 19 nhịp, là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc đoạn qua trung tâm đô thị Quảng Ngãi. Sau nhiều lần gia cố, sửa chữa, đến năm 2015, cầu được kiểm định là cầu yếu và cấm ô tô tải lưu thông. Hiện công trình chỉ phục vụ ô tô con, xe máy và người đi bộ.

Dự án cầu Trà Khúc 1 mới có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỉ đồng, gồm cầu và đường dẫn hai đầu với tổng chiều dài khoảng 830m. Riêng phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, thiết kế 4 nhịp cầu treo dây võng tự neo.

Công trình được thiết kế với sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống chiếu sáng và trang trí mỹ thuật, hướng đến tạo điểm nhấn kiến trúc cho đô thị Quảng Ngãi.