Quảng Ngãi đôn đốc tiến độ hai dự án giao thông hơn 1.370 tỷ đồng

Chiều 9/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm, gồm: Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24B, đoạn Km23 - Km29 và Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng kiểm tra tiến độ các dự án chiều 9/11.

Cả hai dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.370 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B, đoạn Km23 - Km29 có tổng mức đầu tư hơn 679 tỷ đồng, chiều dài hơn 6,7km, đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Sơn Tịnh. Đến nay, dự án đã bàn giao hơn 5km mặt bằng, đạt trên 74% chiều dài tuyến; khối lượng thi công đạt gần 14% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến phương án xây dựng cầu vượt đường sắt, bố trí tái định cư và chính sách bồi thường phần diện tích đất chênh lệch giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và giấy chứng nhận cấp đổi.

Chính quyền địa phương và chủ đầu tư đang đẩy nhanh công tác GPMB để mở rộng QL24B.

Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tháo gỡ những bất cập về giá đất, chính sách bồi thường, đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Đối với cửa hàng xăng dầu tại Km23+400, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nghiên cứu vị trí di dời phù hợp, bảo đảm điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Đồng thời, xem xét đề xuất nâng công suất, bổ sung địa chỉ tiêu thụ đất tại mỏ Đồng Nàng, xã Thọ Phong, nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ thi công.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ mặt bằng đã bàn giao để đẩy nhanh tiến độ. Quá trình thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Còn dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong có tổng mức đầu tư hơn 694 tỷ đồng, dài hơn 6,1km, đi qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong. Đến nay, dự án đã được bàn giao hơn 90% mặt bằng, khối lượng xây lắp đạt trên 55% giá trị hợp đồng.

Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong đã được bàn giao hơn 90% mặt bằng, nhưng không liền mạch.

Dù vậy, công tác GPMB vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, có 17 hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng và hơn 50 hộ chưa hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan rà soát, xử lý dứt điểm những vướng mắc về nguồn gốc đất. Đối với các hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động; đồng thời hoàn thiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định khi đủ điều kiện.

Dự án triển khai trong điều kiện khó khăn về mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ưu tiên GPMB theo hướng liền vùng, liền thửa, tạo mặt bằng đồng bộ cho nhà thầu tổ chức thi công. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp, thống nhất phương án xử lý từng vướng mắc, tránh chồng chéo; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện.

Đối với các nhà thầu, cần tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm tiến độ và phát huy hiệu quả khai thác của dự án.