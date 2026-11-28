Tại Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, dòng nước chảy xiết liên tục khoét sâu vào bờ sông, khiến sạt lở diễn biến nhanh. Nhiều vị trí bị nước biển xâm thực nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhà của người dân, trong đó có một nhà tạm của người dân bị đổ sập và bị sóng cuốn trôi hoàn toàn ra biển, một ngôi nhà khác bị hở hàm ếch, nguy cơ sập đổ cao. Nhiều nhà kho chứa ngư lưới cụ, phương tiện mưu sinh của ngư dân cũng bị đe dọa.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) giúp đưa ngư cụ của các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trước nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản của người dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã có mặt kịp thời, cùng chính quyền địa phương và các lực lượng khác di dời khẩn cấp 2 hộ/9 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền xã An Phú chăng dây, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực tại điểm sạt lở, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng dân quân tự vệ giúp di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Do nguy cơ sạt lở tại Cửa Lở vẫn còn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã tham mưu cho chính quyền xã An Phú tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.