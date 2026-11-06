Quảng Ngãi: Đón 11 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Glei

Các đại biểu trang nghiêm làm lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Pék

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và đông đảo người dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo thông tin tại buổi lễ, 11 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong quá trình triển khai nhiệm vụ trên địa bàn hai xã.

Cụ thể, tại xã Dục Nông, Đội Quy tập thuộc Cục Chính trị, Quân đoàn 34 tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ.

Tại xã Đăk Pék, Đội Quy tập Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ và Ban Chỉ huy Quân sự xã tìm kiếm, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ.

11 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng trong niềm xúc động của chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ và đông đảo nhân dân

Đây là kết quả bước đầu trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Những hài cốt được tìm thấy, đưa về an táng không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay.

Sau nghi thức truy điệu, 11 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Glei, trở về an nghỉ bên đồng đội trong sự tiễn đưa xúc động, thành kính của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Glei

Đại diện chính quyền hai xã Đăk Pék và Dục Nông khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn, đưa các anh trở về với đồng đội và đất mẹ.