Nhiều vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản

Sáng 20/11, Phó giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi Võ Minh Vương chủ trì hội nghị đối thoại với khoảng 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực phía Đông tỉnh (Quảng Ngãi cũ).

Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Võ Minh Vương chủ trì hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp. (Ảnh: Lê Danh)

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương nhấn mạnh mục tiêu công khai, minh bạch các quy định, thủ tục liên quan đến quy hoạch, khảo sát, đấu giá quyền khai thác, cấp phép và đóng cửa mỏ. Qua đó, kịp thời tiếp nhận, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời điều tiết cung - cầu, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trên địa bàn.

Các doanh nghiệp được đề nghị tập trung phản ánh những bất cập trong thực tiễn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ để cơ quan quản lý nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý Nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện mỏ đá mong muốn được hỗ trợ thủ tục nâng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu thị trường. (Ảnh: Lê Danh)

Nêu khó khăn tại hội nghị, ông Đỗ Ngọc Vinh, đại diện mỏ đá Phú Hòa 2 (xã Vạn Tường) cho biết, doanh nghiệp có nhu cầu nâng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhưng chưa nắm rõ cơ chế, hồ sơ, thời gian giải quyết và nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục, mong được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ.

Trong khi đó, ông Phan Văn Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phú Gia Thịnh phản ánh tình trạng chậm giao đất, cho thuê đất khiến mỏ đất doanh nghiệp trúng đấu giá, được cấp phép từ tháng 9/2026 nhưng chưa thể đưa vào khai thác, dù đã hoàn thành nghĩa vụ tiền thuê đất.

Ngoài ra, doanh nghiệp từng được cấp phép khai thác mỏ đá tại xã Lân Phong vào năm 2023, đã nộp 2,1 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác lần đầu và được tỉnh chỉ định cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, mỏ bị thu hồi. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng kiến nghị UBND tỉnh xem xét hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc liên quan.

Chủ mỏ đất kiến nghị đẩy nhanh thủ tục cho thuê đất để tổ chức khai thác theo giấy phép được cấp. (Ảnh: Lê Danh)

Đại diện mỏ đất thôn Kim Lộc (xã Tịnh Khê) cũng kiến nghị cho phép linh hoạt thay đổi địa chỉ cung cấp đất đắp. Mỏ được chỉ định phục vụ dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi và các khu tái định cư nhưng năm 2026 mới cung cấp được 35.000m³, trong khi công suất được phê duyệt lên đến 150.000m³. Doanh nghiệp mong muốn được cung cấp cho các dự án đầu tư công khác để khai thác hết công suất được cấp phép.

Tương tự, đại diện các mỏ đá Vạn Lý, Núi Lớn đề nghị tỉnh xem xét nâng công suất khai thác hằng năm, rút ngắn thời gian khai thác và mở rộng đối tượng cung cấp vật liệu. Theo doanh nghiệp, dù đã nộp hơn 30 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính nhưng nguồn tiêu thụ hiện chủ yếu phụ thuộc vào các công trình được tỉnh chỉ định, gây khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng phản ánh tình trạng chậm được cho thuê đất tại khu vực mỏ, thủ tục hành chính liên quan đến khai thác và nâng công suất còn chồng chéo, ảnh hưởng đến tiến độ đưa mỏ vào hoạt động.

Cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Tại hội nghị, Sở Công thương tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hơn 20 vấn đề trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Lãnh đạo Sở trực tiếp giải đáp từng nội dung trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nâng công suất, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ và các hồ sơ liên quan.

Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Võ Minh Vương trực tiếp giải đáp, trả lời nhiều kiến nghị từ doanh nghiệp. (Ảnh: Lê Danh)

Đối với những mỏ đã trúng đấu giá nhưng chưa thể khai thác do vướng thủ tục đất đai, Sở hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ thuê đất, đồng thời cam kết phối hợp, kết nối với các sở, ngành và địa phương để đẩy nhanh quá trình giải quyết.

Những nội dung vượt thẩm quyền, liên quan đến cơ chế cung cấp vật liệu, điều chỉnh địa chỉ tiêu thụ hoặc xử lý các nghĩa vụ tài chính khi mỏ chấm dứt hoạt động, sẽ được Sở tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Võ Minh Vương cho biết, các quy định về khai thác khoáng sản hiện nay đã được hoàn thiện theo hướng thông thoáng, bao quát nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, trách nhiệm và chế tài xử lý vi phạm.

Nguồn vật liệu đắp tại Quảng Ngãi hiện thiếu hụt, giá bị đẩy lên cao. (Ảnh: Lê Danh)

Lãnh đạo Sở đề nghị doanh nghiệp chủ động cập nhật quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục hành chính trong hoạt động khai thác khoáng sản. Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết, tránh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn.

"Hoạt động đối thoại, giải quyết vướng mắc này sẽ được tổ chức định kỳ hằng quý, bao gồm cả khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh (Kon Tum cũ), nhằm chủ động lắng nghe, nắm bắt và đồng hành giải quyết thấu đáo các kiến nghị từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp; qua đó, tiếp tục nâng cao vai trò quản lý Nhà nước - điều tiết hợp lý nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn", Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Võ Minh Vương nói.