Quảng Ngãi đổi mới cách phòng ngừa bạo lực, xâm hại học đường trong thời đại số

Các giáo viên thảo luận tại buổi tập huấn.

Ngày 14/11, theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị vừa tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; kỹ năng hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục năm 2026.

Chương trình với sự tham dự của 180 cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên của 60 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Chương trình tập huấn kéo dài từ ngày 10-14/11 bằng hình thức trực tiếp.

Theo đó, trước những nguy cơ mới trên môi trường mạng, ngành Giáo dục Quảng Ngãi chú trọng phát hiện sớm, mở thêm kênh để học sinh lên tiếng và tăng cường phối hợp với cha mẹ trong phòng ngừa bạo lực, xâm hại.

TS Lê Thị Lâm, giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), báo cáo viên lớp tập huấn.

Từ những nguy cơ mới trong thời đại số đòi hỏi nhà trường thay đổi cách hỗ trợ học sinh. Các hoạt động phòng ngừa cần được triển khai thường xuyên để thầy cô có thể nhận ra dấu hiệu bất ổn và hỗ trợ các em ngay từ sớm.

Vì vậy, hoạt động giáo dục, truyền thông cũng cần giúp học sinh vận dụng kiến thức vào những việc cụ thể như nhận biết tình huống thiếu an toàn, biết tìm người hỗ trợ và hình thành thói quen ứng xử tích cực trong đời sống hằng ngày cũng như trên môi trường mạng. Khi hỗ trợ, nhà trường cần quan tâm đến hoàn cảnh, nhu cầu và điểm mạnh của từng em, đồng thời tạo điều kiện để học sinh và gia đình cùng tham gia.

Giáo viên trao đổi, thảo luận.

Tại buổi tập huấn, TS Lê Thị Lâm, giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), báo cáo viên lớp tập huấn hướng dẫn cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên kỹ năng nhận diện sớm dấu hiệu bạo lực, xâm hại, lắng nghe và tiếp nhận thông tin một cách bảo mật. Chương trình cũng chú trọng kỹ năng bảo vệ an toàn, hỗ trợ tâm lý ban đầu và phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng để can thiệp, theo dõi tình hình của học sinh sau khi tiếp nhận thông tin.

Chương trình tập huấn kéo dài từ ngày 10-14/11 với sự tham gia của 180 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Tham gia buổi tập huấn, giáo viên chia sẻ về rào cản khiến học sinh còn e ngại khi nói về những chuyện khó nói. Vì vậy, từ nội dung tập huấn, giáo viên đề cập việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa phù hợp với từng trường, trong đó đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin để học sinh có thêm cách tìm đến người hỗ trợ. Giáo viên cũng đề cập việc lồng ghép kỹ năng tự bảo vệ và tìm kiếm trợ giúp vào bài học, hoạt động giáo dục.

Các buổi họp phụ huynh cũng là dịp để giáo viên và cha mẹ trao đổi về những dấu hiệu cần lưu ý, cách lắng nghe khi con muốn chia sẻ và đầu mối liên hệ khi cần hỗ trợ.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, sau tập huấn, các trường sẽ phổ biến đến đội ngũ tại đơn vị và đưa những nội dung đã học vào công tác quản lý, dạy học và giáo dục học sinh.