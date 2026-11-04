Quảng Ngãi đốc thúc tiến độ các dự án hạ tầng, đô thị

Chiều 3/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cùng đại diện các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực tế 3 dự án trên địa bàn phường Nghĩa Lộ gồm: Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng); Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao và Công viên cây xanh Thạch Bích. Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng kiểm tra tiến độ các dự án chiều 3/11. (Ảnh: Lê Danh).

Theo báo cáo, dự án đường Chu Văn An và khu dân cư có tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, gồm tuyến đường dài khoảng 376m và khu dân cư hai bên đường với diện tích khoảng 6,8ha. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 33.000m², tương đương khoảng 40% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, dự án vẫn gặp khó khăn liên quan đến chính sách bồi thường và giá đất tái định cư.

Dự án đường Chu Văn An tái khởi động sau nhiều năm đình trệ. (Ảnh: Lê Danh).

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát kỹ phương án bồi thường, bảo đảm đúng quy định, hài hòa quyền lợi người dân và không gây thất thoát ngân sách. Đồng thời, nghiên cứu bố trí quỹ đất tái định cư phù hợp cho các trường hợp chưa được giao đất; tăng cường vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Đối với những khu vực đã có mặt bằng, cần ưu tiên tổ chức thi công, nhất là tại các nút thắt giao thông, nhằm bảo đảm việc đi lại thuận lợi cho người dân trong dịp Tết sắp tới.

Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao có tổng mức đầu tư hơn 296 tỷ đồng, hiện còn khoảng 0,6ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Một số gói thầu đã hết thời hạn hợp đồng, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai thi công.

Trong khi đó, dự án Công viên cây xanh Thạch Bích có tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, quy mô 8,1ha. Đến nay, dự án đã được bàn giao gần 12.000m² mặt bằng. Tiến độ triển khai còn chậm do vướng mắc trong xác minh nguồn gốc đất và xử lý các phương án bồi thường đã được phê duyệt từ những dự án trước đây.

Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao và Công viên Thạch Bích có giới cận sát nhau. (Ảnh: Lê Danh).

Ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các bên liên quan tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng; rà soát, điều chỉnh dự toán và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, không làm thay đổi quy mô, mục tiêu ban đầu của dự án.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao để bảo đảm quỹ đất bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên cây xanh Thạch Bích.

Đối với những hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, đủ điều kiện tái định cư, các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục giao đất để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Đồng thời, kiểm tra, khắc phục hư hỏng hệ thống điện, cấp nước, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại khu tái định cư.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tái định cư và thủ tục đầu tư, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Cũng trong chiều 3/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cùng đoàn công tác khảo sát dự án đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung), thuộc phường Cẩm Thành.