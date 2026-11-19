Đón tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Hồ Song Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các Đồn Biên phòng Ia Đal, Sa Thầy và Hồ Le; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Đal.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông A Khiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Đal, bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác; đồng thời nhấn mạnh mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, hai bên quan tâm duy trì các hoạt động thăm hỏi, gặp gỡ, trao đổi thông tin định kỳ; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và bảo vệ biên giới, hai địa phương tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới.

Đoàn công tác huyện On Đun Mia và Lãnh đạo, đại biểu xã Ia Đal chụp hình lưu niệm

Đối với hợp tác kinh tế, thương mại, xã Ia Đal mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin về tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác; tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, công dân hai bên.

Đặc biệt, lãnh đạo xã Ia Đal đề nghị huyện Andong Meas quan tâm trao đổi với các cơ quan chức năng tỉnh Rattanakiri, phối hợp với phía Việt Nam kiến nghị cấp có thẩm quyền hai nước tiếp tục nghiên cứu, xem xét các điều kiện cần thiết nhằm thúc đẩy kết nối giao thương qua khu vực Hồ Le, tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực biên giới theo quy định.

Tham gia trò chơi dân gian (ném còn) với bà con xã Ia Đal

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung trong dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác; đồng thời thống nhất về thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị để tiến tới tổ chức ký kết chính thức Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi (Việt Nam) và huyện Andong Meas, tỉnh Rattanakiri (Campuchia) trong thời gian tới. Lãnh đạo xã Ia Đal cũng trân trọng đề nghị huyện Andong Meas quan tâm, sắp xếp thời gian phù hợp để đoàn công tác của xã sang thăm và làm việc tại địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc kéo dài ba ngày, đoàn công tác huyện Andong Meas sẽ tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, phát triển cây công nghiệp, kinh tế hộ gia đình và những mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn xã Ia Đal.

Tham quan ẩm thực các dân tộc xã Ia Đal

Đoàn cũng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, tham gia các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương.

Chuyến thăm, làm việc và giao lưu của đoàn công tác huyện Andong Meas là dịp để chính quyền và Nhân dân hai địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Thông qua hoạt động này, xã Ia Đal nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung có dịp giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến bạn bè Campuchia; qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân các địa phương có chung đường biên giới./.