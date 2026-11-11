Quảng Ngãi: Định hướng nghề từ sớm từ xa cho thanh niên dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Ngãi luôn xác định công tác kết nối, hỗ trợ tạo việc làm cho lao động là đồng bào dân tộc thiểu số góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Ba Xa là xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, với hơn 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống kinh tế của người dân phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, nên mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Dù là ngày nghỉ nhưng Chương trình Ngày hội Tư vấn nghề, hướng nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương đã thu hút hơn 200 em học sinh đồng bào Hre của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ba Xa có mặt từ rất sớm. Các em háo hức được nghe các thầy cô, chia sẻ thông tin về định hướng nghề nghiệp. Nhiều thắc mắc về ngành, nghề học, việc chọn trường, cơ hội tìm việc làm sau khi ra trường của các em được làm sáng rõ. Các em phấn khởi cho biết, đến với ngày hội, các em cập nhật được nhiều thông tin về nghề nghiệp, đào tạo, việc làm. Băn khoăn của em Phạm Thị Sinh và nhiều bạn khác là học nghề xong có cơ hội việc làm hay xuất khẩu lao động cũng được các ban ngành chức năng và các trường nghề, doanh nghiệp giải đáp rõ ràng, đầy đủ khiến em và các bạn đã có định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Đại diện các nhà tuyển dụng như Trường cao đẳng Việt Nam-Hàn Quốc, Công ty Nhật-Hàn Đà Nẵng ngay tại Chương trình Ngày hội đã giải đáp các vấn đề mà các em quan tâm. Ông Huỳnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi còn chia sẻ thêm: Bên cạnh việc tổ chức Ngày hội việc làm ngay tại địa phương, chính quyền xã cũng sẽ kết nối với các doanh nghiệp tổ chức Hành trình hướng nghiệp cho các cháu thăm quan các trường cao đẳng, dây chuyền sản xuất; giúp các cháu xác định nghề nghiệp một cách trực tiếp nhất.

Thông qua Ngày hội tư vấn việc làm, các bạn trẻ ở xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi đã có cơ hội tìm hiểu thông tin định hướng nghề nghiệp và tiếp cận nhiều cơ hội việc làm.

Không chỉ tại xã Ba Xa mà trong những năm qua, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức hàng chục hội nghị giới thiệu việc làm tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đây, giúp người người dân nắm bắt thông tin chính thống và tìm kiếm việc làm phù hợp.

Hơn 40 thanh niên trong độ tuổi lao động tại các thôn Đăk Lôi, Kon Rôn, Kon Stiu, Kon Bơ Băn (xã Ngọk Réo) mới đây đã tập trung về tại hội trường trung tâm xã Ngọk Réo (cũ) để tham gia Ngày hội việc làm do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã tổ chức. Anh A Trường (dân tộc Xơ Đăng), thôn Kon Bơ Băn, xã Ngọk Réo, cho biết: Sau nghe cán bộ tư vấn, tôi thấy có rất nhiều cơ hội việc làm tại các công ty lớn ở trong, ngoài tỉnh và kể cả ở nước ngoài. Mức lương các công ty trả tương đối tốt, nếu đi lao động ở nước ngoài lương hơn 30 triệu/tháng.

Về thị trường lao động ngoài nước, tỉnh Quảng Ngãi hướng vào hai thị trường cốt lõi là Nhật Bản và Hàn Quốc do có sự đa dạng về ngành nghề và mức lương tốt (dao động từ 25 đến 40 triệu đồng/tháng). Tỉnh Quảng Ngãi còn ban hành nhiều chính sách ưu đãi, nhất là với lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với người lao động trong nước, tỉnh hỗ trợ bồi dưỡng tác phong công nghiệp, còn lao động đi nước ngoài sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật của nước bạn trước khi xuất cảnh. Ngoài ra, người lao động thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số, người Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi lên đến 100% chi phí xuất cảnh. Tỉnh hỗ trợ thêm một phần tiền ăn, ở, chi phí khám sức khỏe và làm hồ sơ ban đầu.

Bà Đinh Thị Trà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Chúng tôi không đợi người dân tìm đến, mà chủ động phối hợp với các địa phương đưa Ngày hội việc làm về tận các xã, kể cả các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Việc này giúp người dân nắm bắt được thông tin gốc, chính thống; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng kẻ xấu lợi dụng, môi giới để trục lợi, hoặc đưa người lao động xuất cảnh trái phép”.

Để giải quyết việc làm cho người lao động, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025, Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp, chương trình hỗ trợ việc làm, sinh kế cho người lao động. Tỉnh chú trọng tổ chức các ngày hội việc làm để làm cầu nối giữa doanh nghiệp và lao động.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ tư vấn, định hướng nghề nghiệp đến mở rộng thị trường lao động trong và ngoài nước, tỉnh Quảng Ngãi đang từng bước tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, thu nhập cho người lao động, đặc biệt là lao động người dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.