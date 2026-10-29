Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã

Sáng 29.10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, để nhận nhiệm vụ mới theo phân công từ ngày 2.11.2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: NĐ

Phân công, chỉ định đồng chí Hoàng Trung Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ ngày 2.11.2026.

Đối với công tác cán bộ tại xã Sơn Tây Thượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định để đồng chí Trần Hoài Thu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động đến công tác tại UBND tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, được luân chuyển về công tác tại xã Sơn Tây Thượng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại xã Đăk Mar, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Hương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Bảo Tân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar để điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Quang Thạch, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Thị Yến thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngok Tụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp nhận đồng chí Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại xã Ba Gia, đồng chí Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, được luân chuyển về công tác tại địa phương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Đức Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia để điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh, dù công tác ở lĩnh vực hay địa bàn nào, mỗi cán bộ đều phải ý thức rõ trách nhiệm trước tổ chức và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ tiếp tục phát huy sở trường, chủ động học hỏi, cầu thị, không ngại khó khăn; đề cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt và tạo chuyển biến bằng kết quả công việc cụ thể. Trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ cần tôn trọng nguyên tắc, giữ gìn đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ chủ động phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tưởng các cán bộ được điều động, luân chuyển, phân công sẽ sớm ổn định công tác, phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh yêu cầu góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.