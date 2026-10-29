Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Theo đó, ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng được điều động đến công tác tại UBND tỉnh Quảng Ngãi để nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chủ trì buổi công bố các quyết định.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phân công, chỉ định ông Hoàng Trung Thông, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi. Chỉ định ông Nguyễn Quang Thạch, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar.

Điều động ông Trần Đức Hùng, Phó bí thư Đảng ủy xã Ba Gia, đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Luân chuyển ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh về công tác tại xã Ba Gia và chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Ba Gia.

Chỉ định ông Nguyễn Đức Hương, Phó giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar. Tiếp nhận ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng luân chuyển, chỉ định ông Trần Đăng Minh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng. Luân chuyển Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar Nguyễn Bảo Tân đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với đó là chỉ định bà Trần Thị Yến, Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọk Tụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cho biết, việc điều động, luân chuyển cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy năng lực đội ngũ và xây dựng nguồn cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.