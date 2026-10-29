Quảng Ngãi điều động, luân chuyển loạt cán bộ chủ chốt

Sáng 29/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Hương - Phó giám đốc Sở Xây dựng - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại xã Đăk Mar, ông Nguyễn Quang Thạch - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo - được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã.

Ông Hoàng Trung Thông - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi - được phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Đăng Minh - Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn - được luân chuyển về xã Sơn Tây Thượng, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ông Phạm Ngọc Thành - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - được luân chuyển về xã Ba Gia, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: A.Đ

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động một số cán bộ đang công tác tại cơ sở nhận nhiệm vụ mới.

Trong đó, ông Trần Hoài Thu thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng, được điều động đến công tác tại UBND tỉnh và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Bảo Tân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar, ông Trần Đức Hùng thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia. Cả hai đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Ông Phạm Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - cũng được tiếp nhận về công tác tại tổ này.

Bà Trần Thị Yến thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar, được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy xã Ngọk Tụ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Việt - tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời yêu cầu phát huy năng lực, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ được phân công về cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe ý kiến người dân và cùng tập thể cấp ủy giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Ông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận cán bộ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để những người nhận nhiệm vụ mới sớm ổn định công việc.