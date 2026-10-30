Quảng Ngãi: Điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cầu Thạch Bích

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, UBND hai phường Trương Quang Trọng và Nghĩa Lộ đã thống nhất triển khai phương án tổ chức lại giao thông khu vực hai đầu cầu Thạch Bích, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên cầu và khu vực hai đầu cầu.

Cụ thể, cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái lên cầu Thạch Bích từ đường Tế Hanh theo hướng Đông - Tây và đường Tôn Đức Thắng theo hướng Tây - Đông trong hai khung giờ, sáng từ 6h30 - 7h30 và chiều từ 17h00 - 18h00. Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.

Lưu lượng phương tiện qua cầu Thạch Bích tăng cao. (Ảnh: Lê Danh).

Đồng thời, giới hạn tốc độ tối đa 40km/h trên cầu Thạch Bích và tại nút giao đường Chu Văn An - An Dương Vương, bên phải tuyến theo hướng Nam - Bắc. Bổ sung biển báo tối đa 40km/h cách nút giao đường Tế Hanh - Nguyễn Đôn 170m, bên phải tuyến theo hướng Bắc - Nam.

Cùng với đó là cấm xe dừng, đỗ hai bên tuyến Chu Văn An - cầu Thạch Bích (cách cầu Thạch Bích 50m). Đồng thời, cấm dừng, đỗ xe giờ cao điểm (sáng 6h30-7h30 và chiều 17h00-18h00 các ngày trong tuần) tại tuyến đường Nguyễn Đôn (đoạn dài 170m từ nút giao với đường Tế Hanh, bên phải tuyến theo hướng Nam - Bắc).

UBND phường Nghĩa Lộ lắp đặt biển báo tốc độ tại phía Nam cầu Thạch Bích.

Song song đó là bổ sung biển cấm đi ngược chiều tại vị trí đầu con lươn nút giao đường Tế Hanh - Nguyễn Đôn; bổ sung vạch sơn đứt tại nút giao Chu Văn An - Tôn Đức Thắng và Tế Hanh - Nguyễn Đôn - cầu Thạch Bích để hướng dẫn luồng xe. Đồng thời, sơn 3 cụm gờ giảm tốc tại phạm vi hai nút giao của cầu Thạch Bích.

Địa phương cho biết, việc điều chỉnh nhằm giảm xung đột giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc và phòng ngừa tai nạn trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua khu vực cầu Thạch Bích tăng cao.