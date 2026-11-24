Tối 23/11, tại Sân vận động phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, thu hút hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc tham gia. Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc Đêm hội, nhấn mạnh ý nghĩa của việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu khai mạc Đêm hội, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, đây là không gian văn hóa đặc sắc, nơi kết nối các dân tộc, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước thông qua âm thanh cồng chiêng đại ngàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, qua gần một tháng triển khai, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã thực sự trở thành ngày hội chung của các dân tộc. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp tại 96 xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị, trải dài từ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới đến đồng bằng, ven biển và hải đảo. Qua đó, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và tôn vinh sự đa dạng trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Nhiều hoạt động giàu ý nghĩa lịch sử, văn hóa và nghệ thuật được tổ chức trong khuôn khổ tuần lễ như: Lễ khởi công dự án sửa chữa Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Lễ công bố, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum; tôn vinh Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; triển lãm, liên hoan cồng chiêng, xoang, trình diễn trang phục truyền thống, lễ hội đường phố cùng các không gian văn hóa, ẩm thực. Sự kết hợp giữa hoạt động tri ân lịch sử, tôn vinh di sản và giao lưu nghệ thuật đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, phản ánh sức sống của các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.

Hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc hội tụ tại Đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”.

Đáng chú ý, Chiến dịch 500 ngày đêm triển khai trên địa bàn tỉnh đã lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đến nay, toàn tỉnh đã quy tập được 83 hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong công tác tri ân các thế hệ đi trước.

Nhấn mạnh thông điệp từ chủ đề “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng, mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng; khi được kết nối, tôn trọng và phát huy, những giá trị ấy sẽ hòa quyện, tạo nên sức mạnh chung của quê hương, đất nước. Để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống và trở thành động lực phát triển, tỉnh xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: Gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và các chủ thể văn hóa được xác định là yếu tố quan trọng trong bảo tồn, trao truyền tiếng nói, phong tục, tập quán, cồng chiêng, dân ca và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, việc giáo dục, khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ cần được quan tâm để những giá trị văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà tiếp tục được thực hành, kế thừa qua các thế hệ.

Đêm hội là dịp kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Cùng với bảo tồn, tỉnh định hướng phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Những tài nguyên đặc sắc như Không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa Sa Huỳnh, di tích Ngục Kon Tum, thương hiệu Sâm Ngọc Linh, Măng Đen, Lý Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, phát triển phải song hành với bảo tồn, tôn trọng giá trị nguyên gốc, không đánh đổi bản sắc văn hóa lấy lợi ích kinh tế trước mắt.

Bên cạnh đó, việc duy trì, đổi mới các hoạt động văn hóa và Ngày hội Đại đoàn kết tại cơ sở, đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cũng được đặt ra nhằm lan tỏa hình ảnh đất và người Quảng Ngãi. Qua đó, tinh thần đoàn kết không chỉ dừng lại ở những sự kiện văn hóa mà cần được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và hành động thiết thực trong mỗi cộng đồng dân cư.

Đêm hội khép lại trong không khí rộn ràng, khi tiếng cồng, tiếng chiêng hòa cùng những điệu xoang truyền thống, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu cảm xúc. Những thanh âm đại ngàn không chỉ thể hiện sức sống của di sản mà còn gửi gắm tình cảm gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc.

Từ không gian hội tụ ấy, thông điệp về gìn giữ bản sắc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết tiếp tục được lan tỏa. Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của di sản, khi các giá trị truyền thống được trao truyền và gắn kết hài hòa với đời sống hiện đại, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần thúc đẩy Quảng Ngãi phát triển bền vững.