Quảng Ngãi đề xuất đầu tư cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum hơn 52.000 tỉ đồng

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 15.10, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng tiếp, làm việc với đoàn. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và sự cần thiết đầu tư dự án. Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 136,2km, điểm đầu tại Km0+000, giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông thuộc xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối tại khoảng Km136+200, giao với cao tốc Bắc – Nam phía Tây thuộc xã Đăk Hà.

Tuyến đường được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế từ 80 – 100km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 52.050,182 tỉ đồng.

Các thành viên đoàn công tác tập trung trao đổi, làm rõ tính khả thi, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn, phương án triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và những điều kiện cần thiết để thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, của vùng và cả nước. Tuyến đường không chỉ tăng cường kết nối biển với cao nguyên, biên giới mà còn góp phần hình thành trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác tiềm năng, lợi thế và kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đồng thời, tỉnh cam kết chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn khẳng định, việc đầu tư cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum là cần thiết, góp phần tăng cường kết nối vùng, khai thác tiềm năng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn phát biểu

Để hoàn thiện hồ sơ, ông Nguyễn Minh Sơn đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn công tác và Hội đồng thẩm định; làm rõ hiệu quả đầu tư, sức lan tỏa của dự án cũng như khả năng kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối Đà Nẵng với Quảng Ngãi và Kon Tum, phát huy tiềm năng phát triển vùng sản xuất và du lịch Măng Đen.

Đối với hướng tuyến, tỉnh cần tiếp tục rà soát điều kiện địa hình, địa chất, tác động của biến đổi khí hậu để bảo đảm an toàn công trình, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, làm rõ tổng mức đầu tư, cơ cấu và khả năng cân đối nguồn vốn, các cơ chế, chính sách đặc thù; bảo đảm số liệu thống nhất, phù hợp với định hướng đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

Đoàn công tác cũng lưu ý tỉnh chủ động phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; bảo đảm các khu tái định cư có đầy đủ hạ tầng thiết yếu, ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội cho người dân, nhất là tại địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng, nhân lực, máy móc, thiết bị và năng lực nhà thầu, hạn chế phát sinh vướng mắc khi triển khai.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.