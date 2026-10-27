Quảng Ngãi: Đề xuất cấm một số hướng lưu thông tại nút giao cầu Thạch Bích

Chiều 27/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ cho biết, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến các ngành chức năng liên quan về phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, đề xuất lắp đặt dải phân cách mềm và đèn tín hiệu tại khu vực đầu cầu Thạch Bích.

Lưu lượng phương tiện qua cầu Thạch Bích tăng cao khi cầu Trà Khúc đóng để thi công cầu mới. (Ảnh: Lê Danh)

Theo ông Trường, sau khi cầu Trà Khúc nối phường Trương Quang Trọng và phường Nghĩa Lộ đóng để phục vụ thi công cầu mới, lưu lượng phương tiện qua cầu Trà Khúc 2 và cầu Thạch Bích tăng cao, đặc biệt vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, phường Nghĩa Lộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, khảo sát thực tế tại nút giao đường Chu Văn An - Tôn Đức Thắng - cầu Thạch Bích. Qua đó, đánh giá tình hình lưu thông, xác định những bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, địa phương đã xây dựng dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn phường, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tham gia góp ý.

Đề xuất lắp dải phân cách mềm và đèn tín hiệu tại đầu cầu Thạch Bích để phân luồng, điều tiết phương tiện. (Ảnh: Lê Danh)

Theo phương án đề xuất, tại nút giao Tôn Đức Thắng - Chu Văn An, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng theo cả hai hướng Đông - Tây và Tây - Đông đi thẳng hoặc rẽ trái. Các phương tiện lưu thông trên đường Chu Văn An theo hướng Nam - Bắc cũng không được rẽ trái tại nút giao này.

Ngoài ra, phường Nghĩa Lộ đề xuất giới hạn tốc độ tối đa 40km/h đối với xe tải trên đường Chu Văn An, đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Tôn Đức Thắng.

Đề xuất cấm phương tiện đi thẳng trên đường Tôn Đức Thắng khi qua nút giao. (Ảnh: Lê Danh)

Đáng chú ý, địa phương kiến nghị lắp đặt dải phân cách mềm trên cầu Thạch Bích và đoạn đường Tôn Đức Thắng tiếp giáp nút giao, kết hợp đèn tín hiệu tại đầu cầu để tổ chức, điều tiết các luồng phương tiện hợp lý hơn.

Địa phương cho biết, việc điều chỉnh nhằm giảm xung đột giao thông, hạn chế nguy cơ ùn tắc và phòng ngừa tai nạn trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua khu vực tăng cao. Sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng, phường Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.