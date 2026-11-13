Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khắc phục sạt lở, khảo sát địa chất

Đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ khảo sát, đánh giá địa chất, cảnh báo nguy cơ tại các khu vực có nguy cơ cao.

Theo thông tin Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tối 12/11, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đi kiểm tra công tác ứng phó mưa, lũ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể, tại 6 xã gồm Ngọc Linh, Ba Vì, Tây Trà, Sơn Kỳ, Ba Tô và Thanh Bồng ghi nhận 16 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Trong đó, xã Ngọc Linh có 3 điểm nguy cơ cao tại các thôn Mường Hoong, Tăk Min và Tu Răng, ảnh hưởng đến 118 hộ dân; xã Ba Vì có 5 điểm nguy cơ cao, ảnh hưởng đến 109 hộ.

Đối với khu vực bờ sông, bờ suối, tình trạng sạt lở đã xuất hiện và gia tăng mức độ tại 19 điểm thuộc 17 xã, phường, ảnh hưởng đến khu dân cư, đất sản xuất và các công trình hạ tầng.

Trên sông Trà Khúc, nước lũ dâng cao, chảy xiết gây sạt lở khoảng 500m bờ sông đoạn qua thôn Tịnh Đông và Đồng Ké, xã Trường Giang. Tại thôn An Lạc, xã Trà Giang, tình trạng sạt lở tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến khu dân cư và công trình hạ tầng.

Tại xã An Phú, bờ sông Phú Thọ bị sạt lở khoảng 50m. Riêng khu vực Cửa Lở, nước lũ trên sông Vệ đổ về hạ lưu với cường độ mạnh, gây sạt lở khoảng 200m, có đoạn ăn sâu vào đất liền khoảng 40m.

Để bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đồi núi, chính quyền địa phương đã di dời, sơ tán 261 hộ dân đến nơi an toàn.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở tại sông Trà Khúc, đoạn qua xã Trường Giang; sông Phú Thọ và bờ bắc khu vực Cửa Lở, xã An Phú; sông Phước Giang, xã Phước Giang.

Cùng với đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục các điểm sạt lở, tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ khảo sát, đánh giá địa chất và cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ cao thuộc các xã Ngọc Linh, Ba Vì, Tây Trà và Ba Xa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án bố trí, ổn định dân cư tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét trên địa bàn, nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn cho người dân.