Quảng Ngãi đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Ảnh minh họa. (Nguồn: Nguyễn Nam/TTXVN)

Thực hiện phương án sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian qua Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả, hạn chế lãng phí.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập các Tổ công tác, Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực tế nhằm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ban hành các quyết định điều chỉnh phương án sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản dôi dư, làm cơ sở để các đơn vị, địa phương triển khai theo quy định.

Tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh có 1.237 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính; trong đó có 134 cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương, còn lại là cơ sở thuộc phương án sắp xếp của tỉnh.

Đến nay, Quảng Ngãi đã có 756 cơ sở hoàn thành việc xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng, chiếm hơn 61%; 441 cơ sở đã hoàn thành xây dựng đơn giá cho thuê nhưng chưa có đối tượng thuê. Với 40 cơ sở còn lại, chiếm hơn 3,2% tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, các đơn vị đã xây dựng phương án khai thác nhưng chưa hoàn tất việc xử lý.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm đã yêu cầu phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu trong quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, việc áp dụng đánh giá KPI nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư, kiên quyết tránh thất thoát, lãng phí.

Cùng đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xem các cơ sở, nhà đất dôi dư không chỉ là hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết, mà là nguồn lực cần khẩn trương khơi thông, đưa vào khai thác có hiệu quả.

Việc tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, hạn chế tình trạng bỏ trống, lãng phí nguồn lực sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Quảng Ngãi./.