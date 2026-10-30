Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành thủy điện hơn 4.600 tỷ đồng

Ngày 30/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án Thủy điện Đăk Mi 1 tại xã Xốp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án Thủy điện Đăk Mi 1.

Dự án được xây dựng trên sông Đăk Mi, có công suất lắp máy 84MW, sản lượng điện bình quân gần 300 triệu kWh/năm. Tổng mức đầu tư khoảng 4.619 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 250ha. Công ty CP Quang Đức Kon Tum là chủ đầu tư.

Các hạng mục chính của dự án gồm đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, nhà máy thủy điện, trạm biến áp và đường dây 220kV đấu nối.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Khởi công từ tháng 12/2021, đến tháng 12/2024, dự án phải tạm dừng thi công để xử lý, khắc phục sự cố theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Tháng 4/2026, UBND tỉnh thống nhất cho phép thi công trở lại đối với các hạng mục công trình đầu mối, gồm đập dâng và đập tràn.

Đến nay, hạng mục đập dâng, đập tràn đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng, dự kiến hoàn tất công tác đổ bê tông trong tháng 11/2026. Đối với tuyến năng lượng, cửa lấy nước đã hoàn thành, đường hầm dẫn nước được gia cố vĩnh cửu; tháp điều áp đạt khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành ngày 10/11. Công tác gia cố giếng đứng phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/11.

Tại nhà máy thủy điện, công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị tổ máy số 1 cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang triển khai lắp đặt tổ máy số 2 cùng các hệ thống đồng bộ, phụ trợ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác lắp máy trước ngày 30/11.

Đối với đường dây 220kV Đăk Mi 1 - Đăk Mi 2, đã hoàn thành cơ bản 22/26 móng trụ, đạt 85% khối lượng; dựng được 13/26 trụ, tương đương 50%. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành dựng trụ và kéo dây trước ngày 30/11.

Dự án có công suất lắp máy 84MW, sản lượng điện bình quân gần 300 triệu kWh/năm.

Riêng tuyến đường tránh ngập dài 5km đã thi công hoàn thành, hiện đang được chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý, sử dụng trong tháng 11/2026.

Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị và các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch.

Trong quá trình thi công, phải đặc biệt chú trọng an toàn lao động, an toàn xây dựng, phòng chống cháy nổ; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý nguy cơ mất an toàn và bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý còn lại, nhất là phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hành lang bảo vệ nguồn nước; phương án bảo vệ đập, hồ chứa và ứng phó tình huống khẩn cấp; quy trình vận hành hồ chứa điều chỉnh, hồ sơ phương án tích nước lần đầu theo quy định.

Đồng thời, rà soát toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án, đặc biệt là khu vực lòng hồ, để hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất trước khi tổ chức tích nước. Chủ đầu tư cần tập hợp đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng công trình, hồ sơ năng lực các đơn vị tham gia xây dựng, chuẩn bị điều kiện phục vụ kiểm tra nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Đối với công tác vận hành, chủ đầu tư được yêu cầu chủ động làm việc với Cục Điện lực và Công ty Mua bán điện để hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, ký kết các thỏa thuận liên quan, bảo đảm đủ điều kiện đưa nhà máy vào vận hành thương mại.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân; quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đầu tư các công trình phúc lợi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.