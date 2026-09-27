Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ các dự án trường nội trú vùng biên

Ông Nguyễn Đức Tâm (thứ 2, từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS các xã biên giới. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Ngày 27/9, theo tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh vừa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới: Ia Tơi, Ia Đal, Mô Rai và Rờ Kơi.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi (Ban QLDA), các Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Mô Rai và Rờ Kơi đã hoàn thành hạng mục chính, tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động ngay đầu năm học 2026 - 2027. Hiện Ban QLDA tập trung hoàn thành các hạng mục phụ trợ và thực hiện giải ngân, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Chủ đầu tư báo cáo về công tác triển khai dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS xã Ia Tơi. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Đối với các dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS tại xã Ia Tơi và xã Ia Đal, Ban QLDA cho biết, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Ia Tơi có tổng mức đầu tư hơn 156,3 tỷ đồng; Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Ia Đal có tổng mức đầu tư hơn 231,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự án, Ban QLDA đã triển khai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm kiểm tra các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện thiết kế các hạng mục san nền, hạ tầng kỹ thuật, khối nhà học lý thuyết tiểu học, khối nhà học lý thuyết THCS… Cùng với đó, UBND các xã tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Qua kiểm tra thực tế và trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh lại công năng các hạng mục cho phù hợp; đặc biệt lưu ý hệ thống điện trong phòng ở, phòng học, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu bố trí hệ thống điện chiếu sáng, quạt treo tường hợp lý, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của học sinh. Đồng thời, nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các điểm trường nhằm chủ động cung ứng điện phục vụ sinh hoạt và học tập.

Thăm các học sinh trường vùng biên. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA phân công các Phó Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ xây dựng tại từng điểm trường, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc phát sinh.

Ban QLDA và các đơn vị liên quan cần tăng cường rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị thi công phải thực hiện đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn hiện hành và hợp đồng đã ký kết; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, thiết bị đầu vào, đồng thời thực hiện đầy đủ công tác thí nghiệm, nghiệm thu theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Tâm trò chuyện cùng học sinh. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Đồng thời, các nhà thầu phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn cho người lao động lẫn khu vực xung quanh trong suốt quá trình thi công.