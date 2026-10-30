Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu vực phía Tây

Thúc tiến độ hồ chứa nước hơn 307 tỷ đồng

Ngày 30/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cùng đại diện các sở, ngành liên quan vừa kiểm tra thực địa, làm việc với các đơn vị về tiến độ triển khai Dự án thành phần số 1 - Hồ chứa nước Ia Tun, thuộc dự án Cụm hồ Đắk Rô Gia - Ia Tun, tại xã Dục Nông.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ Dự án thành phần số 1 - Hồ chứa nước Ia Tun.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ NN&MT quản lý. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 307,6 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026, với mục tiêu chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Theo thiết kế, hồ chứa nước Ia Tun có dung tích toàn bộ 2,04 triệu m3, đập đất cao nhất 34m, cùng hệ thống tràn xả lũ, cống lấy nước và đường ống dẫn nước. Riêng hệ thống dẫn nước gồm các tuyến ống chính Bắc, Nam và 52 tuyến ống cấp I, cấp II, với tổng chiều dài gần 30km.

Hồ chứa nước Ia Tun có dung tích toàn bộ 2,04 triệu m3.

Theo chủ đầu tư, các hạng mục đầu mối đang được triển khai thi công. Trong đó, hạng mục đập đất đã được đắp tại vai trái đến các cao trình thiết kế theo từng đoạn. Khu vực tiếp giáp giữa đập đất và cống lấy nước đã thi công đến cao trình +696m. Lũy kế đến thời điểm kiểm tra, khối lượng thực hiện toàn dự án đạt khoảng 52% giá trị hợp đồng.

Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công khoa học để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Tập trung hoàn thành tuyến kè sông Đăk Tờ Kan

Trước đó, chiều 29/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn Cầu 42), tại xã Đăk Tô.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ Dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn Cầu 42), tại xã Đăk Tô.

Dự án có tổng mức đầu tư 183,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 180 tỷ đồng, ngân sách địa phương 3,5 tỷ đồng. Công trình được đầu tư nhằm chống sạt lở bờ sông, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và diện tích đất sản xuất nông nghiệp dọc hai bên sông Đăk Tờ Kan.

Tuyến kè có tổng chiều dài 7,1km, gồm bờ Đông dài 3,25km và bờ Tây dài 3,85km. Theo báo cáo của chủ đầu tư, gói thầu số 1 thi công tuyến kè bờ Đông đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng hợp đồng, dự kiến nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2026.

Trong khi đó, gói thầu số 2 thi công tuyến kè bờ Tây mới đạt khoảng 15% khối lượng. Năm 2026, dự án được bố trí 50 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để tiếp tục triển khai. Lũy kế vốn bố trí đến nay đạt 127,7 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 116,37 tỷ đồng, đạt 91,13%.

Dự án có tổng mức đầu tư 183,5 tỷ đồng, phần lớn sử dụng ngân sách Trung ương.

Về công tác giải phóng mặt bằng, toàn bộ diện tích phục vụ dự án đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Công tác bồi thường, hỗ trợ cơ bản hoàn thành, người dân đồng thuận, không phát sinh tranh chấp, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai xây dựng.

Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và các nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, xác định rõ tiến độ từng hạng mục. Các đơn vị cần tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công.

Đối với tuyến kè bờ Đông, phải khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 11/2026.

Với tuyến kè bờ Tây, các nhà thầu cần tăng cường nhân lực, phương tiện, chủ động nguồn vật liệu, cấu kiện và tổ chức thi công liên tục, ưu tiên những hạng mục cần hoàn thành trong mùa khô, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nâng cao trách nhiệm, cam kết tiến độ cụ thể, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch được phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc đẩy nhanh tiến độ hồ chứa nước Ia Tun và kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây tỉnh. Khi hoàn thành, các công trình không chỉ bổ sung nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt mà còn góp phần bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, nâng cao điều kiện sống cho người dân địa phương.