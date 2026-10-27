Quảng Ngãi đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên, hướng tới quản lý hiện đại

Đảng ủy xã Ba Gia khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 100 ngày số hóa hồ sơ đảng viên. Ảnh: Thiên Bảo

Sáng 27.10, sau khi hoàn thành 100% chỉ tiêu số hóa hồ sơ đảng viên, Đảng ủy xã Ba Gia tổ chức họp trực báo Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện “Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng”, đánh giá kết quả triển khai, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo báo cáo, công tác rà soát, phân loại, chỉnh lý hồ sơ giấy, tạo lập hồ sơ điện tử và cập nhật dữ liệu lên hệ thống được triển khai đồng bộ. Đến nay, xã Ba Gia đã hoàn thành số hóa 678/678 hồ sơ đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, cuộc họp cũng tập trung đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình số hóa và cập nhật dữ liệu. Qua đó, địa phương rút kinh nghiệm, tiếp tục duy trì việc rà soát, cập nhật và khai thác hiệu quả hồ sơ đảng viên điện tử, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Không chỉ riêng Ba Gia, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi đang tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 100 ngày số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.

Công tác rà soát, phân loại và chỉnh lý hồ sơ giấy được thực hiện kỹ lưỡng trước khi tiến hành số hóa. Ảnh: NĐ

Xã Sơn Tây Thượng là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhiệm vụ này. Đến nay, 100% hồ sơ đảng viên được lưu giữ bằng giấy tại địa phương đã được rà soát, phân loại, chỉnh lý và hoàn thành số hóa.

Để đạt kết quả trên, các tổ công tác đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, chủ động tháo gỡ vướng mắc trong từng khâu. Việc phân công rõ người, rõ việc, phối hợp chặt chẽ với các chi bộ giúp quá trình rà soát, hoàn thiện thông tin và số hóa hồ sơ được triển khai nhanh chóng.

Anh Nguyễn Quốc Thới, Ban Xây dựng Đảng xã Sơn Tây Thượng cho biết, trong quá trình thực hiện, các thành viên có thời điểm làm việc từ sáng đến tận 11 - 12 giờ đêm. Địa phương cũng huy động thêm 5 giáo viên Trường Đinh Thanh Kháng tham gia hỗ trợ, góp sức đẩy nhanh tiến độ với tinh thần trách nhiệm cao.

Tại các chi bộ, việc kiểm tra, đối chiếu thông tin được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm dữ liệu hồ sơ đảng viên chính xác, đầy đủ. Những thay đổi liên quan đến nơi cư trú, thông tin gia đình và các nội dung khác được chi bộ chủ động nắm bắt, cập nhật kịp thời.

Số hóa hồ sơ đảng viên góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Quảng Ngãi. Ảnh: NĐ

Theo ông Đinh Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng, trước đây, việc tra cứu thông tin trên hồ sơ giấy gặp nhiều khó khăn, mất thời gian. Khi hồ sơ được số hóa, dữ liệu được chuẩn hóa và thống nhất trên hệ thống điện tử, việc tra cứu, khai thác thông tin sẽ thuận lợi hơn, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đảng viên.

Quảng Ngãi hiện có trên 96.300 hồ sơ đảng viên cần số hóa. Tỉnh đang triển khai giai đoạn 4 của Chiến dịch 100 ngày, tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 11.2026.