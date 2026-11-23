Ngư dân sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử.

Tại cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), việc ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử đang từng bước thay đổi cách thức thực hiện thủ tục của ngư dân. Mỗi chuyến biển, từ thông tin tàu cá đến sản lượng khai thác, được cập nhật lên hệ thống thay cho phương thức ghi chép thủ công trước đây, góp phần rút ngắn thời gian kê khai, tạo thuận lợi cho hoạt động cập, rời cảng. Ngư dân Lê Văn Hiền (ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê), cho biết, sau khi cài đặt phần mềm eCDT, ông đã thực hiện được 4 chuyến biển. Theo ông Hiền, việc sử dụng phần mềm giúp giảm bớt khối lượng ghi chép thủ công, các thao tác được thực hiện trực tiếp trên điện thoại. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp khó khăn, ngư dân đều được cán bộ tại cảng hướng dẫn, hỗ trợ.

Không chỉ tạo thuận lợi cho ngư dân, dữ liệu trên hệ thống eCDT còn là căn cứ để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu nhật ký khai thác và sản lượng thủy sản khi tàu cập cảng. Ông Nguyễn Tấn Quang, người phụ trách cảng cá Tịnh Kỳ cho biết, hầu hết chủ tàu khi đưa phương tiện ra vào cảng đều đã sử dụng phần mềm. Cùng với hướng dẫn cập nhật thông tin, cán bộ tại cảng thường xuyên kiểm tra, đối chiếu dữ liệu nhằm bảo đảm tính chính xác của hồ sơ khai thác. Theo ông Quang, khi thông tin trong nhật ký khai thác đầy đủ, chính xác, cảng hướng dẫn ngư dân hoàn tất thủ tục và cập nhật lên hệ thống eCDT. Trường hợp phát hiện thông tin chưa bảo đảm, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 4.818 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên. Mặc dù việc triển khai phần mềm đạt kết quả bước đầu, một số địa phương vẫn gặp khó khăn do chủ tàu thường xuyên đi biển, vắng mặt tại nơi cư trú hoặc phương tiện đang hoạt động ở địa phương khác. Điều này gây trở ngại cho việc liên hệ, hướng dẫn cài đặt và cập nhật dữ liệu.

Theo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, bên cạnh việc đôn đốc hoàn tất cài đặt, cập nhật thông tin, tỉnh tiếp tục rà soát các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng và đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.